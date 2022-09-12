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110年多層次傳銷突破千億 四成五是佣金

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，110年多層次傳銷營業額突破千億， 達1,068.5億元，較109年增9.0%。但347家事業體中，只有21家營業額超過10億元，占整體營業額七成五。多層次傳銷主力是營養食品，營業額達701.3億元，占比65.6%。

主計總處表示，根據公平交易委員會統計，110年底實施多層次傳銷事業347家，其中年營業額逾10億元21家，占整體傳銷事業營業額逾7成 5。女性傳銷商向為傳銷市場主力，110年計251.5萬人，占68.9%。

110年傳銷事業營業額首度突破千億元， 達1,068.5億元，較109年增9.0%。就商品或服務別觀察，以營養食品701.3億元（占65.6%)居首，其次為美容保養品197.2億元（占18.5%)及清潔用品33.6億元（占3.1%)，三者合占整體營業額8成7；與109年相較，主要商品類別中以美容保養品及營養食品增幅較大，分別年增16.0%及10.1%，寢具減幅最大，年減30.2%。

110年傳銷事業佣獎金支出475.0億元，占總營業額44.5%，領取佣獎金傳銷商98.5萬人，平均每位約領取4.8萬元，較109年增0.3萬元。就110年傳銷事業平均每位傳銷商領取佣獎金之分布觀察，1萬至未及5萬元者195家(占56.2%)，未及1萬元者83家(占23.9%)次之，5萬至未及1萬元者42家(占12.1%)居第三。

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