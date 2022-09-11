聽新聞
test
0:00 / 0:00
離岸風電趕工！ 年底台灣海峽離岸風機累計將達200支以上
經濟部能源局今（11）日表示，目前有四座風場正在積極施工，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，今年新增量累計已超過100座。預估年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，提供更多再生能源。
能源局並表示，2023年後的風場，也依行政契約時程如期進行，預計可順利依行政契約規劃時程如期完成。經濟部仍會持續與業者合作，公私部門協力，推動2025年離岸風電累計裝置容量達5.6GW以上，創造綠色經濟產業價值，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。
近期陸續有颱風成形，外界質疑颱風影響離岸風電施工，能源局表示，颱風外圍環流只影響2至3日工期，且因氣候特性，颱風後反而是最適施工的時機點。
能源局指出，颱風外圍環流風能強勁，離岸風電可近乎滿載發電，更有助於提昇風力發電整體效益。同時帶來豐沛雨量，也有助於水情及後續水力發電。至於風電的容量因素估計40%，是考量台電全年調度的保守計算，從過去實績來說，秋冬東北季風時，應會更高，可作為秋冬空污季的重要電力支援，且目前施工案場為離岸更遠的風場，可作為未來精準計算的參考。
能源局並表示，離岸風場依其能源特性及電力網絡設計，完成風力機組及連結風力機陣列海纜及風場與國內電網輸出海纜，即可併聯測試發電，有別於過去傳統電廠全部完成才發電，而以更有效率的方式，完成個別系統即陸續發電，外界所謂零星上線的講法顯有誤解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言