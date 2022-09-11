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離岸風電趕工！ 年底台灣海峽離岸風機累計將達200支以上

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部能源局今（11）日表示，目前有四座風場正在積極施工，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，今年新增量累計已超過100座。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
經濟部能源局今（11）日表示，目前有四座風場正在積極施工，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，今年新增量累計已超過100座。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

經濟部能源局今（11）日表示，目前有四座風場正在積極施工，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，今年新增量累計已超過100座。預估年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，提供更多再生能源

能源局並表示，2023年後的風場，也依行政契約時程如期進行，預計可順利依行政契約規劃時程如期完成。經濟部仍會持續與業者合作，公私部門協力，推動2025年離岸風電累計裝置容量達5.6GW以上，創造綠色經濟產業價值，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。

近期陸續有颱風成形，外界質疑颱風影響離岸風電施工，能源局表示，颱風外圍環流只影響2至3日工期，且因氣候特性，颱風後反而是最適施工的時機點。

能源局指出，颱風外圍環流風能強勁，離岸風電可近乎滿載發電，更有助於提昇風力發電整體效益。同時帶來豐沛雨量，也有助於水情及後續水力發電。至於風電的容量因素估計40%，是考量台電全年調度的保守計算，從過去實績來說，秋冬東北季風時，應會更高，可作為秋冬空污季的重要電力支援，且目前施工案場為離岸更遠的風場，可作為未來精準計算的參考。

能源局並表示，離岸風場依其能源特性及電力網絡設計，完成風力機組及連結風力機陣列海纜及風場與國內電網輸出海纜，即可併聯測試發電，有別於過去傳統電廠全部完成才發電，而以更有效率的方式，完成個別系統即陸續發電，外界所謂零星上線的講法顯有誤解。

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