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油價又降 中油：明起汽油降0.1元、柴油不調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。記者劉學聖攝影／報系資料照
台灣中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。記者劉學聖攝影／報系資料照

台灣中油宣布，明（12）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.4元及4.6元。

台灣中油表示，本週受大陸COVID-19疫情持續延燒以及伊朗表示願協助歐洲緩解能源危機等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌5.48美元，新台幣兌美元匯率貶值0.336元，國內油價依公式計算跌幅為3.68%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.3元及4.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.2元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.4元及4.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不予調整。

國際油價 中油

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