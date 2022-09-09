快訊

梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

看好中國大陸20大政策紅利 法人：大中華基金趁勢布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信發行大中華基金近一季前十名表現
投信發行大中華基金近一季前十名表現

中國大陸10月16日將召開20大，從短期來看，因為疫情以及海外宏觀經濟轉弱，從今年7月以來大陸經濟數據疲弱，8月以來國常會等已經提出一系列的振興方案，預估20大將有更為具體作為公布。投信法人表示，上半年大陸股市跌幅與波動相當大。但是，股市最壞的情形應該已然過去，隨著疫情趨緩再加上大陸官方穩增長相關政策陸續出台，市場預期20大會議可能會有一些振興計畫，可望帶動短期社會融資的改善，大中華基金後續表現可期。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，20大作為大陸邁向第二個100年的會議，於十四五期間具備承下啟下的意義，預估對於房地產，雙碳及卡脖子產業將有更進一步的布局，另外過去大陸相關部門部委的人事調整多數都是兩會會議上，但是這次20大的黨代表會前已經有住建部部長，公信部黨組書記陸續調整到位，預估對於20大後政策落地的速度可望加快。歷年第4季風格切換的背景來看，一般需要社會融資大幅成長，會帶動金融，地產等族群的領漲，居民及企業中長貸與房地產相關性高，今年以來房地產市場需求疲軟，預估短期難以帶動社會融資大幅成長，但是因為使得價值股短期領漲，但是若從企業獲利來看，全球經濟轉弱將讓大宗商品報價走軟，獲利可望重新分配，仍相對看好成長類股的趨勢。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸8月製造業PMI 較7月上升0.4個百分點至49.4%，但仍位於收縮區間；大陸經濟景氣衰退開始進入逐底的階段。因疫情的防控使供應鏈深受影響，對經濟走勢加大波動幅度。預期未來政策將往穩增長傾斜，包含貨幣和財政政策。偏鬆的資金環境可望支撐股市表現。投資策略上，政策加大經濟的扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。未來財政政策施力的重要性增加，看好受惠的類股。成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

房地產 疫情

延伸閱讀

瑞士外交部關切新疆人權 陸方：中立是瑞士之本

中秋節前夕 大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

解決就醫難 陸建醫聯體1.5萬個

今年中秋 大陸航空公司推出逾1,600班「賞月航班」

相關新聞

政院核定明年元旦上路／基本工資調漲 逾232萬勞工受惠

行政院長蘇貞昌昨天在行政院會核定基本工資調漲方案，將自明年元旦起實施，月薪將從現行兩萬五千五百廿元調增至兩萬六千四百元，...

勞保年金會不會加碼 算算歷年CPI成長率就知 明年或輪到這3年度

據統計，請領勞保年金退休勞工中，六成五都領不到2萬元，原因是多數勞工勞保年資都不長，不過靠著勞保年金隨物價調漲機制，13年來已有70.6萬退休勞工老年年金自動加碼，占全數請領人數四成五以上，略可彌補勞工退休金太低問題。而還沒加碼的退休族也不用急，由於今年消費者物價指數創14年來紀錄，明年一口氣可望有3個年度請領勞工的年金達到加碼條件。

圖解新聞／基本生活費調整 算算報稅可省多少錢

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看基本生活費調整，報稅可省多少錢。行政院長蘇貞昌昨天在行政院會核定基本工資調漲方案，表示今年度每人基本生活費預計由19.2萬元調增為19.6萬元，估計有230萬戶受惠，明年5月報稅即可適用。

多元宇宙科業務 唐鳳釋疑

數位發展部掛牌後，所屬的「多元宇宙科」不斷受到外界關注，數位部長唐鳳昨（8）日接受網路節目專訪時表示，多元宇宙科主要業務...

唐鳳談中介法 要確保合理價值

《數位中介法》雖然暫時喊卡，NCC委員會議決定將草案全部退回NCC工作小組，但關於數位中介法相關議題仍是外界矚目，數位部...

補助資方配套 經部：勞部沒來談

行政院長蘇貞昌昨核定基本工資調整方案，明年基本工資月薪調升至二萬六千四百元，跟勞團期待的兩萬八千元有落差，勞工陣線聯盟秘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。