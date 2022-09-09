看好中國大陸20大政策紅利 法人：大中華基金趁勢布局

中國大陸10月16日將召開20大，從短期來看，因為疫情以及海外宏觀經濟轉弱，從今年7月以來大陸經濟數據疲弱，8月以來國常會等已經提出一系列的振興方案，預估20大將有更為具體作為公布。投信法人表示，上半年大陸股市跌幅與波動相當大。但是，股市最壞的情形應該已然過去，隨著疫情趨緩再加上大陸官方穩增長相關政策陸續出台，市場預期20大會議可能會有一些振興計畫，可望帶動短期社會融資的改善，大中華基金後續表現可期。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，20大作為大陸邁向第二個100年的會議，於十四五期間具備承下啟下的意義，預估對於房地產，雙碳及卡脖子產業將有更進一步的布局，另外過去大陸相關部門部委的人事調整多數都是兩會會議上，但是這次20大的黨代表會前已經有住建部部長，公信部黨組書記陸續調整到位，預估對於20大後政策落地的速度可望加快。歷年第4季風格切換的背景來看，一般需要社會融資大幅成長，會帶動金融，地產等族群的領漲，居民及企業中長貸與房地產相關性高，今年以來房地產市場需求疲軟，預估短期難以帶動社會融資大幅成長，但是因為使得價值股短期領漲，但是若從企業獲利來看，全球經濟轉弱將讓大宗商品報價走軟，獲利可望重新分配，仍相對看好成長類股的趨勢。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸8月製造業PMI 較7月上升0.4個百分點至49.4%，但仍位於收縮區間；大陸經濟景氣衰退開始進入逐底的階段。因疫情的防控使供應鏈深受影響，對經濟走勢加大波動幅度。預期未來政策將往穩增長傾斜，包含貨幣和財政政策。偏鬆的資金環境可望支撐股市表現。投資策略上，政策加大經濟的扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。未來財政政策施力的重要性增加，看好受惠的類股。成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。