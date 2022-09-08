無薪假兩樣情！住宿餐飲大降溫 製造業持續增溫

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,605家、16,872人實施無薪假，較上期減少385家、3020人；其中，內需產業無薪假情勢明顯降溫，但製造業則因訂單減少則持續升溫，呈現兩樣情。

勞動部統計指出，製造業目前有172家、2,467人實施無薪假，較上期家數減少九家、人數則增加168人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，這期主要有一家電動工具、五金加工製造業、及一家木材製品製造業分別通報40多人及100多人實施無薪假，期程各為三個月及一個月，主因都是訂單減少。

內需產業則有好消息。王金蓉表示，這期無薪假人數較上期減少逾3,000人，其中住宿餐飲業減少1,907人，大幅度降溫；批發零售業減少347人、運輸倉儲業減少331人、支援服務業（含旅行社）減少310人。

王金蓉說，住宿餐飲業無薪假人數已連續六周呈下降之勢，目前仍有183家、1,719人實施無薪假。儘管前疫情又有升溫之勢，預期國人已有所調適，不致再回復到過去緊縮消費情況，加上又有中秋和國慶連假加持，有助於內需保溫。

她也表示，根據勞動部掌握，因邊境管制持續，有部分旅行社現還在與勞工協商，預期下周仍會接續實施無薪假。

王金蓉表示，相較於內需產業無薪假情勢明顯降溫，製造業亦已連續數周呈增加，必須密切觀察。

根據勞動部統計，目前實施無薪假人數以支援服務業（含旅行社）8,822人最多，製造業以2,467人排名第二，已超越原先長期排名第二、現退居第三名的住宿餐飲業1,719人。