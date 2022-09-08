傳銷事業好賺？去年平均每位傳銷商佣獎金約4.8萬元

主計總處今（8）日發布國情統計通報指出，2021年傳銷事業營業額首度突破千億，達1,068.5億元，年增9%。不過，逾八成傳銷事業平均每位傳銷商領取佣獎金卻未達五萬元。

主計總處指出，依公平會統計，2021年底實施多層次傳銷事業347家，其中年營業額逾十億元21家，占整體傳銷事業營業額逾七成五。女性傳銷商向為傳銷市場主力，2021年計251.5萬人，占68.9%。

就商品或服務別觀察，主計總處指出，傳銷商品營業額以營養食品居首，達701.3億元，占65.6%。其次為美容保養品197.2億元，占18.5%，以及清潔用品33.6億元，占3.1%，三者合占整體營業額八成七，與2020年相較，主要商品類別中以美容保養品及營養食品增幅較大，分別年增16%及10.1%，寢具減幅最大，年減30.2%。

不過，傳銷商的佣獎金似乎沒有外界傳聞的那麼多。根據主計總處國情統計通報顯示，2021年傳銷事業佣獎金支出475.0億元，占總營業額44.5%，領取佣獎金傳銷商98.5萬人，平均每位約領取4.8萬元，較2020年增0.3萬元。

就2021年傳銷事業平均每位傳銷商領取佣獎金之分布觀察，一萬至未及五萬元者195家，占56.2%，未及一萬元者83家，占23.9 %次之，五萬至未及十萬元者42家，占12.1%，居第三。