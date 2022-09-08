中介法到底該怎麼做？唐鳳：監理業務不歸數位部
數位中介法雖然暫時喊卡，NCC委員會議決定將草案將全部退回NCC工作小組，但關於數位中介法相關議題仍是外界矚目，數位部長唐鳳今（8）日接受「新聞不芹菜」專訪時表示，數位部並沒有做監理，且目前該法進度，NCC也表示會整理相關民間意見、歸零思考，把草案退回到工作小組。
唐鳳在接受專訪時被問及，對於數位中介法是否贊成？唐鳳表示，數位部並沒有做監理，數位部是一個馬達，就是促進各行各業共榮。
唐鳳說，自己本身對於數位中介法的看法就是，要確保實現設會中合理存在，舉例來說，監察院會公布競選期間候選人有哪些政治獻金花費，必須確實揭露，我國選罷法中規定國外不能給政治獻金，選舉要符合透明跟不能收國外的錢。幾年前就曾發生過國外資金透過這些大型跨境平台下廣告，很明顯的幫特定候選人打廣告，等於繞過政治獻金法透明揭露跟不能從境外下廣告的規定。
唐鳳也說，事情發生當下，也已經與這些跨國平台溝通，不管在加州、美國是怎樣規定，但在台灣就是必須要明確揭露，不得收國外資金，而這些大型跨境平台也不能有例外，不能說來到其他國家就不遵守當地法規，後來2019年也有進行修正，要符合當地社會的運作，由這些跨境平台跟科技來配合社會價值，而不是擾亂社會價值去要求當地配合平台。
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