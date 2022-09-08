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台蘋事件 台灣金聯強調經濟民主連合指控不實

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

由太陽花學運公民團體組成的社團聯盟經濟民主連合，昨（7）日誤稱台灣金聯公司與董事長施俊吉「疑似配合（台灣蘋果日報）清盤人代理人執行資產管理」、「配合香港清盤人在我國境內執行港版國安法」等，台灣金聯公司強調，均屬不實指控，嚴重妨害名譽。

經濟民主連合昨日發布的新聞稿提到，該單位接獲報料，9月1日當日有台灣金聯人員至台蘋大樓現場，台灣金聯就是由國內各大金融機構共同集資成立的資產管理公司，泛公股持股比率更高達81.46%。台灣金聯董事長施俊吉曾任國安會諮詢委員，難道不知此事的敏感性？在這敏感的時間與個案上，台灣金聯前往台蘋的用意為何？是否配合香港清盤人在我國境內執行港版國安法？請陸委會、經濟部查明。

台灣金聯公司發表四點聲明，強調經濟民主連合指控不實、嚴重妨害名譽，四點聲明如下：

一、台灣金聯公司絕未接受任何境內外之機構或個人代理執行「台灣蘋果日報」資產管理之事。

二、本公司郭文進總經理、何祖睿資深協理受財訊週刊雜誌謝金河社長邀請，於2022.09.01上午9時10分至壹電視（地址為台北市內湖區行愛路141巷48號）接受「國內都市更新與危老建物重建」議題之專訪（已於2022.09.04播出，連結：https://youtu.be/K4Ftep1Pca8），與「台灣蘋果日報」之資產管理並無相關。

三、本公司施俊吉董事長自國家安全委員會諮詢委員卸任後，已無參與任何國家安全委員會相關事務。近期僅於2022.08.24上午10時至台北市內湖區堤頂大道一段365號接受鏡新聞訪問錄製「領航者」節目（已於2022.09.04播出，連結：https://youtu.be/DkstJJwObGo）。當日之後，即無進出「台灣蘋果日報」所在之內湖地區，更未與聞「台灣蘋果日報」資產管理之相關事務。

四、「經濟民主連合」事先未向本公司及施俊吉董事長查證，即公開發布不實指控，損毀本公司及施俊吉董事長名譽，請「經濟民主連合」儘速對外澄清說明，以正視聽。

金聯 蘋果

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