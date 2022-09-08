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韋能能源進軍台灣離岸風電 積極投入第三階段區塊開發

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

亞太區最大再生能源開發商韋能能源（Vena Energy）今宣布將投入離岸風電第三階段區塊開發競標，規劃偉娜及韋龍兩處離岸風電風場，總裝置容量為1.8GW（10億瓦）。

偉娜風場位於苗栗外海，場址範圍約126平方公里，離岸距離約20公里，水深約52至78公尺，規劃裝置容量為1.2GW；韋龍風場則位於彰化外海，場址範圍約76平方公里，離岸距離約43公里，水深約40-62公尺，規劃裝置容量為600MW（百萬瓦）；兩座風場預計使用單機容量14至20MW的大型風機。

韋能能源為全方位之再生能源開發暨營運商，在亞太區域擁有超過200座開發、建造及營運中的太陽能及風力發電場，其中超過10GW的離岸風電開發量能。韋能能源是全球基礎建設合夥基金（Global Infrastructure Partners, GIP）旗下之再生能源企業，而GIP 則是全球領先的獨立基礎設施基金管理公司，在運營、建設和開發方面擁有超過 200 GW的再生能源實績，並擁有豐富且穩健的離岸風電經驗。

韋能能源風電事業群負責人Daniel Astbury表示∶「離岸風電的開發及營運是加速能源轉型的重要引擎。我們非常期待台灣離岸風電的發展潛力，將整合並善用亞洲開發及與國際企業簽署企業購售電合約之經驗，擴展在亞太區之離岸風電版圖。」

台灣離岸風電開發總經理馮宗緯表示∶「韋能能源深耕台灣再生能源領域多年，已建置超過400MW太陽光電案場。我們所選定的離岸風電場址皆經過嚴謹評估，並且避開環境敏感區域及航道等限制區域。我們將運用在地參與經驗，開發台灣的離岸風電案場，與居民、產業與政府機關共同為台灣淨零目標努力。」

離岸風電 再生能源

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