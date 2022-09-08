減稅小確幸 蘇揆：基本生活費調高4千元、230萬戶受惠
行政院長蘇貞昌今（8）日指出，今年度每人的基本生活費，預計由新台幣19萬2000元調增為19萬6000元，估計有230萬戶受惠，適用明年5月報稅。
行政院今日召開院會，會中蘇貞昌表示，昨天已核定，明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，時薪每小時基本工資從168元調高到176元，預估受惠勞工達232萬名。
除此之外，蘇貞昌說，今年度每人的基本生活費，預計由19萬2000元調增19萬6000元，增加4000元，約有230萬戶受惠，預計明年5月報稅時適用，這也是蔡政府連續第6年調漲基本生活費。根據主計總處8月公布公布可支配所得中位數為32.6萬元，這次可支配所得中位數字調高後，將影響2022年度報稅時的基本生活費，明年5月申報今年綜所稅就可以適用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言