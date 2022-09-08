減稅小確幸 蘇揆：基本生活費調高4千元、230萬戶受惠

行政院長蘇貞昌今（8）日指出，今年度每人的基本生活費，預計由新台幣19萬2000元調增為19萬6000元，估計有230萬戶受惠，適用明年5月報稅。

行政院今日召開院會，會中蘇貞昌表示，昨天已核定，明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，時薪每小時基本工資從168元調高到176元，預估受惠勞工達232萬名。

除此之外，蘇貞昌說，今年度每人的基本生活費，預計由19萬2000元調增19萬6000元，增加4000元，約有230萬戶受惠，預計明年5月報稅時適用，這也是蔡政府連續第6年調漲基本生活費。根據主計總處8月公布公布可支配所得中位數為32.6萬元，這次可支配所得中位數字調高後，將影響2022年度報稅時的基本生活費，明年5月申報今年綜所稅就可以適用。