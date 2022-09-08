大宗物資降稅將延長？ 行政院曝最新進度　

有關大宗物資關稅優惠減免是否延期？行政院發言人羅秉成今（8）日指出，在今天院會上蘇院長有指示相關政策方向，至於延長的時間跟結果待確定後會跟外界說明。

大宗物資減稅優惠措施到9月底，先前就傳出行政院有機會再度延長減稅優惠措施，目前減稅項目包括進口黃小玉免營業稅、汽柴油及水泥減徵貨物稅，牛肉、奶粉、奶油及小麥減徵關稅等。

日前行政院召開物價穩定小組會議時，就有在會中討論到相關議題，但當時並未有定案；行政院長蘇貞昌今日表示，去年我國締造了相當不錯的經濟成長表現，雖然受到新冠疫情、俄烏戰爭影響，但根據主計總處最新的預估今年我國的經濟成長率仍可達到3.76%，而主要機構預估我國通膨率達3%，相較其他主要國家物價仍屬平穩。

蘇貞昌也在會議中指示，請持續應用減徵油品貨物稅等物價平穩措施，調降大宗物資黃豆、小麥、玉米等進口關稅及營業稅等來因應能源及食物價格的波動。

至於延長時間，羅秉成則是在會後解釋，在會議上院長指示了這個方向，但至於何時能夠確定延長，延長時間到何時都尚未確定，待確定時間後就會跟外界說明。