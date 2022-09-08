全台水庫進帳4.2億噸水量 水利署：舒緩基隆緊繃水情

經濟部今（8）日指出，極端氣候已經對世界各地造成災害，基隆雖也面臨乾旱危機，但該部及相關單位自6月起即提前部署，並動員國軍及民間即時救援，加以軒嵐諾颱風為全台水庫帶來約4.2億噸水量，已舒緩基隆地區緊繃的水情。

經濟部水利署長賴建信表示，今（2022）年7、8月降雨為中央氣象局有紀錄以來第2少雨，但經濟部自6月即提前啟動防旱整備，在中央、地方及民間共同努力合作下，透過細緻水資源管理，日日監看水情，滾動檢討各項節水調度措施，全力降低少雨對基隆地區影響；而近期軒嵐諾颱風應變過程也展現各項水利建設及應變成效，如石門水庫於颱風期間未有高濁度問題，得以穩定供水，而前瞻建設阿姆坪防淤隧道也於本次颱風首次啟用，排砂20萬立方公尺，為水庫增加庫容。

此外，賴建信說，為降低氣候變遷衝擊，水利署已汲取百年大旱抗旱經驗，全力趕辦各項水資源建設，強化區域水源調度穩定供水，推動不受降雨影響之再生水及海淡水等新興水源，加上應用創新科技結合防汛整備，一手抗旱，一手防汛，讓全臺各地有雨無災，用水供應無虞。

最後，賴建信說，政府此次提早於今年 6 月即展開各項節水調度及防旱整備作業，感謝所有第一線同仁的協助，以及在基隆抗旱過程中投入支援補水任務的國軍弟兄及民間公司，同時也感謝地方政府與中央共同合作，以及社會各界一起努力節水。