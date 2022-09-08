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政院核定通過！明年元旦起調漲基本工資至2.64萬元 時薪調為176元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今（8）日於行政院會上表示，為維持基層勞工的基本生活所需，同意核定本次基本工資調整方案，自2023年1月1日起，月薪調升至2萬6,400元，時薪調升至176元，這也確定是蔡總統上任以來，連續第7年調漲基本工資，月薪總調幅達31.9%，時薪達46.7%，具體展現政府照顧基層勞工的決心。

勞動部指出，基本工資審議委員會於上周四（1）日通過基本工資調整案，月薪從現行2萬5,250元調至2萬6,400元，調升1,150元，調幅約4.56%；時薪也由168元調至176元，調升8元。本次基本工資調升，總計約有超過232萬名勞工受惠；月薪部分，預估約有175萬名，時薪部分約有57萬名。

勞動部說明，歷來勞資對於基本工資的調整看法，本有各自立場，最終決定的調整幅度，不可能每一個人都滿意，但基本工資審議委員會的功能，就是積極整合各方意見，努力取得勞資雙方尚可接受的調整金額。

勞動部強調，今年民生物價上漲，對於民生必需品消費支出占比高的基層勞工來說，感受到極大的壓力。基本工資的目的，是為了保障基層勞工的生活，必需維持住基本生活的實質購買力。而這3年來雖然面臨疫情，但是在國人的共同努力下，我國經濟呈現穩健成長，縱使未來經濟仍面臨諸多不確定性因素，但資方體認勞工是企業重要的資產，也願意將經濟成長的果實與勞工分享，勞資間「有分享，也有體諒」，政府非常感謝。

勞動部表示，本次基本工資的調整案，不僅是照顧基層勞工，保障其實質購買力的重要方案，也是經濟成長的果實由勞資共享、共榮、共好的具體實踐，實在難能可貴。基本工資3萬元是政府努力的方向，但也請勞方體諒這幾年碰上百年一遇的疫情，資方也面臨國際經濟情勢的壓力。在理想未達成前，政府仍會繼續努力，在務實中追求理想，持續為勞工權益打拚。該部將與經濟部儘快邀請工商團體一同討論基本工資配套措施，對受疫情衝擊尚未恢復的內需產業，予以有效協助，並請相關部會密切監視國內物價變化，適時採取穩定物價措施。

基本工資 勞動部

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