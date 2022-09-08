前八月進出口值呈雙位數成長，但這類產品也年減雙位數

主計總處發布國情統計，由於傳產貨類終端買氣不振，且全球消費力道逐漸趨緩，廠商採購偏向審慎，今年8月進出口值年增率都大幅縮小，累計1-8月出、進口值分別增加16.2%及20.9%。

主計總處表示，依財政部統計，積體電路及礦產品需求持續熱絡，惟塑化與基本金屬等傳產貨類因終端買氣不振，外銷急速萎縮，今年8月海關出口總值403.4億美元，年增率縮小為2.0%(增7.9億美元)；進口亦因全球消費力道逐漸趨緩，廠商採購偏向審慎，8月進口總值373.5億美元，年增3.5%(增12.7億美元)；出、進口相抵，出超29.9億美元。累計1-8月出口總值3,303.2億美元，較110年同期增16.2%，進口總值2,946.3億美元，增20.9%，出、進口相抵，出超 356.9億美元。

按主要出口國家(地區)觀察，今年1-8月對5大市場出口規模均創歷年同期新高，其中對美國、東協、日本及歐洲出口均達雙位數增幅，以對美國年增24.9%最強勁；對中國大陸與香港出口值年增6.0%，其中8月受其需求減弱及疫情延燒影響，轉為年減9.9%。

累計1-8月主要出口貨品中，除光學器材與塑橡膠及其製品金額分別減23.3%與3.5%外，餘多呈雙位數增幅，占比最大的電子零組件增24.3%％(其中積體電路增26.5%)，礦產品增96.8%，運輸工具、電機產品與基本金屬及其製品亦分別增25.6%、19.9%及16.8%。進口方面，農工原料金額增24.7%，資本設備增11.9% (其中半導體設備增14.3%)，消費品亦增13.5%。