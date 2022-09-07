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BTC會議今閉幕 沈榮津點出三大重點推動生醫產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

一連三天2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今（7）日閉幕，行政院副院長沈榮津致詞時表示，感謝專家及委員提供專業寶貴意見，提供政府在未來推動政策時能參考，並在會中提出這次會議中的三大重點。

沈榮津指出，首先，本人代表行政院蘇院長，感謝這三天委員與專家們提供很多寶貴意見，讓行政團隊推動生醫產業發展時，納入政策推動的參考，今年除邀請BTC委員、生醫領域的產業界、學術界以及研究單位代表外，也邀請了醫院院長、工程領域以及法律等各界專家跨域共商我國精準健康戰略布局。

沈榮津表示，本次實體大會蒞臨現場貴賓近300人，感謝各位共襄盛舉；另為了讓社會各界可以獲取第一手的資訊，也安排線上直播，短短一天也累計超過5,000人次觀看，也顯現各界對本次大會關注。

沈榮津說，本年度總結建議，是蒐集BTC委員書面意見與大會意見交流重點內容，並透過閉門會議收斂與聚焦，經過委員共同總結2022會議總體建議，共可歸納以下三大重點。

第一、建立生醫韌性家園：透過培育國際跨域專業人才、建立園區新模式、推動促進投資機制、建置韌性產業鏈、加強國際鏈結及建立創新醫藥產品市場准入機制，來強化生醫韌性。

第二、完善BioData永續環境：完善資料治理機制、整合醫療資料數據規格、建置醫療資料使用規範與機制，以及成立全球性健康大數據公司，以完善BioData永續環境。

第三、Bio-ICT跨域合作：促進Bio-ICT應用於醫療照護保健市場、強化場域驗證橫向連結、加速醫療資訊系統革新以及推動遠距醫療等，促成Bio-ICT跨域合作。

沈榮津 生技產業

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