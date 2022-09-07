BTC會議閉幕 專家提八大建言、籲政府打造韌性產業鏈

2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）今（7）日舉行閉幕儀試，由行政院副院長沈榮津聽取委員代表張鴻仁報告本次會議總體觀察與建議。與會專家在凝聚共識後提出八大建言，並呼籲政府打造台灣韌性產業鏈，包括關鍵藥品、醫材、疫苗等自主製造與供應能量、明確CDMO定位和策略。

今年的會議採實體與線上整合，聚焦「生醫韌性」、「BioData生態」及「Bio-ICT契機」三大面向，並經由BTC委員及與會專家們的熱切討論，點出我國生醫產業的挑戰及機會，提示未來發展戰略方向，積極打造台灣的優勢競爭力。

委員總結報告中收納多層次議題，包括：生醫韌性政策方向、受託開發製造(CDMO)、數據基盤和資料治理、Bio-ICT應用，及人才、園區、資金等共通性項目。

此外，與會專家在凝聚共識後共提出八大建言，包括：一，建議政府打造台灣韌性產業鏈，包括關鍵藥品、醫材、疫苗等自主製造與供應能量、明確CDMO定位和策略；二，建立創新醫藥產品之市場准入機制；三，因應健保資料庫使用之憲法法庭判決，請相關權責單位儘速制定專法或修法，並建置獨立的監督機制；四，針對現行「人體生物資料庫管理條例」專法，應就其衍生數據資料之特性，強化規範和管理，完備BioData法制基礎；五，整合醫療數據規格與建置使用機制；六，加速醫療資訊系統革新及接軌國際標準；七，促進Bio-ICT應用於智慧醫療照護；八，推動具資安防護規格之遠距醫療系統等。

本次會議凝聚共識所歸結出的重點方向與建議事項，將作為跨部會署推動生醫產業之政策依循，由國科會科技辦公室協調各相關單位盤點資源，以任務目標為導向，提出具體的策略措施和行動方案，持續建構友善產業發展的環境；並透過跨部會的合作、跨產學研醫的鏈結，均衡強化生技醫藥各面向，扶植新興領域及關鍵技術，拓展台灣生醫的韌性，公私協力共創精準健康新未來。