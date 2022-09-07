看大安、談松湖 曾文生「間接邀請」北市選將看變電所

經濟部次長暨台電代理董事長曾文生今（7）日視察大安變電所地下潛盾洞道工程，藉機說明台電變電所工程，消弭誤解。對於是否可能邀請北市長候選人了解，爭取對松湖變電所支持，他表示，透過媒體向北市長候選人「間接邀請」，歡迎了解、溝通，並認為北市的供電應該是所有候選人都會支持的。

曾文生受訪表示，希望藉由這次參觀大安變電所，告訴國人在都會區的變電站都會室內化，相關變電設施地下化，環境監測電磁波跟背景值一樣，不會有點磁波影響，更可以透過共構，大安未來是跟旅館聯合營運發揮功能，不再是外界認為的鄰避設施。

他也希望向外界展示台電同仁要在都會區要拉電纜的艱苦，每推進一公尺都充滿挑戰，真的是「電力施工難，米米皆辛苦」。

而大安超高壓將於2025年完工，對於攸關台北市東區、新北汐止及基隆等地輸配電的松湖超高壓變電所進度。台電表示，松湖目前仍在審查程序，據了解是松湖變電所從2019年改為地下化後首度進入都市設計審議會。

而台電強調要爭取溝通及地方政府支持，那麼是否會邀約台北市長候選人來看大安變電所，說明松湖變電所重要性。曾文生表示，透過媒體傳播其實就是間接邀請，「有任何候選人想要了解台電推動電網工程，做那些努力，任何細節我們都願意說明。」

他隨後也表示，「電力是大家都會支持，電力發展是所有的市長，甚至市長候選人都應該要支持的事情。」

大安變電所地上是旅館，2020年由福華飯店總裁廖東漢領軍的福泰飯店集團取得經營權。地下則是包含200萬瓩主變壓器，以及分別是通往內湖的「松湖~大安」線，長度4,634公尺，及連結信義路共同管線通往深坑的「深美~大安」線，長度966公尺，兩線路合計造價約36億元。

台電輸變電工程處北區施工處張涵曦指出，從開挖深度、推進速度、急曲彎度，三大面向比較，大安變電所的施工難度不輸捷運。在開挖深度方面，31公尺的開挖深度已超越台北101大樓。以推進速度來看，地下潛盾工程每天最多前進5米，若遇到堅硬地質，一天可能只能推進2到3米。

再從急曲彎度而言，「深美~大安線」從復興南路往東轉進仁愛路，再往南沿大安路推進，短短路徑即面臨3處「急曲線」，施工難度相當大。

此外，捷運及高鐵隧道工程依法可以從民宅下方穿越，然而電纜洞道工程只能沿馬路下方施工，以「松湖~大安線」來說，地下洞道洞徑達5.5公尺，其路徑接連通過捷運忠孝敦化站連續壁、文湖線基樁、台鐵及高鐵連續壁、基隆河堤防基樁等。