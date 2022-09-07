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政治風險提升 BERI對台投資環境風險評估下滑至第六

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

美國商業環境風險評估公司（BERI）今年第二次「投資環境風險評估報告」出爐。經濟部指出，政治風險指標深受近期地緣政治波動，遭評為全球第36名，使整體投資環境風險評比排名全球第六名，較前次名次下滑三名。

經濟部指出，BERI傳統上皆以營運風險、匯兌風險及政治風險三大指標綜合評估整體投資風險評估。其中，台灣在營運風險及匯兌風險兩大項目中，仍維持全球前三，整體排名下降主因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）升高兩岸關係情勢所致。

台灣在BERI整體投資環境風險中，為全球第六、亞洲第三，次於瑞士、挪威、加拿大、中國大陸、南韓，並與丹麥、荷蘭同名。其中的「營運風險指標」為全球第三，僅次於美國及澳洲；「匯兌風險指標」為全球第二，僅次於挪威。

而排名大幅下滑主因是「政治風險指標」，台灣從上次的24一路下跌至36名，為亞洲地區第九。BERI表示，主因是俄烏戰爭引發外界憂慮大陸是否採取相同手段，且裴洛西訪台推升兩岸緊張情勢。

經濟部重申，當時的緊張氛圍確實受全球媒體矚目，但軍演過後，台灣的經濟、運輸、能源都無影響，且態度不挑釁，守主權，也讓全球注意到我國全球供應鏈關鍵的事實。

從近期外商實際投資數據觀察及經濟部投審會統計，過去四年外資投資台灣的平均金額，相比「2002年至2017年」的年平均金額高出49%，且今年1-7月，外人直接投資（FDI）亦較去年同期大幅成長201.84%。

另外，今年1至7月我接自美國、歐洲及東協訂單均創歷年同期新高，分別成長12.6%、5.7%及28.6%，顯示在美中貿易競逐、國際供應鏈重整及全球疫情的影響下，外商仍持續看好台灣產業能力及優良的投資環境。

美國 經濟部

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