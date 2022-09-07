楊金龍：今明年台灣經濟將放緩 通膨可望回到2%以下

對於下半年及明年經濟情勢，中央銀行總裁楊金龍今（7）日在演講上指出，今、明兩年台灣經濟成長將趨緩，但相較主要國家仍屬穩健，預估明年台灣通膨率可回落至2%以下，物價相對平穩，而明年經濟成長率估趨緩至約2.8%，仍較主要國家穩健。

楊金龍今於工商協進會進行「近20多年來台灣經濟發展與央行扮演角色」專題演講，說明台灣的經濟展望與通膨發展，俄烏戰爭持續與供應鏈瓶頸未完全紓解，推升國際大宗商品物價，今年7月美國、英國通膨率各達8.5%、10.1%，歐元區8月通膨率初估值達9.1%，而台灣、日本、中國大陸等經濟體通膨則相對溫和。

楊金龍指出，去年台灣消費者物價年增率為1.96%，今年前8月為3.1%，主要機構預測，今年台灣通膨率平均約3%，但明年可望回落至2%以下；相較主要國家物價平穩。今年以來國內物價上漲，主因進口原油及食物價格等供給面因素影響。

楊金龍表示，預期今、明兩年全球通膨率將自高點回落，全球經濟成長續趨緩，今年全球通膨率升至7.6%、明年回降至4.5%，但仍高於疫情前5年(2015至2019年)的平均值2.5%；今年全球經濟成長率為2.7%，明年估將降為2.3%，仍低於疫情前5年平均值3%。

他也提到，明年國內經濟成長將趨緩，在消費性電子產品需求降溫，台灣出口成長動能將趨緩，且由於出口與民間投資連動，預估明年出口放緩下，將抑制民間投資成長。他也提到，國內疫情趨緩下，政府振興政策加持，內需消費可望回升，但國內薪資成長空間有限，加上股市下跌，將抑制未來民間消費成長。

楊金龍也提到今明年需注意的6大重要議題，包括主要經濟體貨幣政策走向及影響、中國大陸經濟金融困境、俄烏戰爭衝擊歐洲經濟髮展、日圓貶值影響鄰國出口競爭力、極端氣候事件頻仍以及疫情反覆影響。

在面對主要實體面風險方面， 楊金龍表示，明年外需動能將減緩，應採擴張性財政政策(擴大公共建設)來激勵內需，央行將適時採取妥適貨幣政策以為因應。

金融面風險方面，明年主要經濟體貨幣政策可能調整緊縮力道，恐導致全球金融市場劇烈波動，資金快速移動；本行會密切留意外資動向，若導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，將本於職責維持外匯市場秩序。