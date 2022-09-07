向後掉3名…BERI投資環境風險評比 台灣遭地緣政治拖累

美國商業環境風險評估公司(Business Environment Risk Intelligence；簡稱BERI)本年第2次「投資環境風險評估報告」出爐，指出台灣投資環境風險評比排名全球第6名，因政治風險指標深受近期地緣政治波動、中國大陸軍演等因素影響，遭評為全球第36名，因此使整體投資環境風險較前次調查滑落3名。

經濟部指出，從該評比的三大指標來看，營運風險指標仍為全球第3，匯兌風險是全球第2。但經濟部強調，中國軍演導致的地緣風險顯為短期因素，對於經濟運作、海空航運及能源安全等三大領域並無影響，同時也使台灣於供應鏈中的關鍵地位深受全球矚目，軍演後外商如美商三福氣體投資270億元、本國廠商包括半導體、輪胎、電線電纜等廠商持續投資222億元，顯示台灣仍是穩定、重要且不可取代的投資環境。

經濟部指出，BERI傳統上皆以營運風險、匯兌風險及政治風險三大指標綜合評估整體投資風險評估，其中台灣在營運風險及匯兌風險兩大項目中，仍維持全球前3，整體排名下降主因仍為政治風險指標，報告明確指出是因外賓來訪後升高兩岸關係情勢所致。經濟部重申，當時的緊張氛圍確實受全球媒體矚目，但軍演過後，台灣的經濟、運輸、能源都無影響，且態度不挑釁，守主權，也讓全球注意到我國全球供應鏈關鍵的事實。

經濟部表示，從近期外商實際投資數據觀察及經濟部投審會統計，過去4年(2018年-2021年)外資投資台灣的平均金額，相比過去「2002年-2017年」的年平均金額高出49%，且今(2022)年1到7月，外人直接投資(FDI)也比去年同期大幅成長201.84%。另今年1到7月我接自美國、歐洲及東協訂單均創歷年同期新高，分別成長12.6%、5.7%及28.6%，顯示在美中貿易競逐、國際供應鏈重整及全球疫情的影響下，外商仍持續看好台灣產業能力及優良的投資環境。

經濟部說明，BERI主要以跨國企業調查為主，並參酌各國經濟數據作為評比標準，其調查僅作為企業到國外經商獲利的機會與風險的評估參考。