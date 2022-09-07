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貨幣政策提前曝光？央行總裁:明年經濟成長 通膨率雙降

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

中央銀行總裁楊金龍今（7）日指出，今、明兩年台灣經濟成長將趨緩，相較主要國家仍屬穩健；明年台灣通膨率將回落2%以下，物價相對平穩。

楊金龍今天在工商協進會進行專題演講時，詳盡披露台灣的經濟展望與通膨發展。在經濟展望方面，去年台灣經濟成長6.57%，今年上半年經濟成長3.38%，主要機構預測，今年台灣經濟成長率平均近3.5%，明年趨緩至約2.8%；相較主要國家仍屬穩健。

楊金龍指出，明年經濟成長趨緩主要有三大原因，包括出口動能減緩、投資趨保守，以及民間消費回溫。

在物價展望方面，去年台灣消費者物價年增率為1.96%，今年前八月為3.1%，主要機構預測今年台灣通膨率平均約3%，明年回落至2%以下；相較主要國家物價平穩。今年以來國內物價上漲，主因進口原油及食物價格等供給面因素影響。

楊金龍強調，以供給面措施因應供給面衝擊，對整體物價穩定有很大的幫助。行政院「穩定物價小組」積極以供給面措施，例如，減徵油品貨物稅等油價平穩措施，民生燃氣價格維持不調漲，調降黃豆、小麥、玉米等關稅及營業稅等，因應能源及食物價格波動。

今年以來，央行採行緊縮貨幣政策，制約大眾的通膨預期，以維持物價穩定：今年3月，央行調升政策利率0.25個百分點，6月調升政策利率0.125個百分點及新台幣存款準備率0.25個百分點。

主要機構預測今年台灣通膨率平均約3%，明年回落至2%以下；相較主要國家物價平穩。

楊金龍強調，在國內需求溫和、勞動市場未如歐美出現嚴重供需失衡及比較基期墊高下，預期今年下半年國內通膨率緩降及明年可望回落至2%以下。不過，供應鏈瓶頸問題、地緣政治衝突風險及天候問題，為影響未來通膨走勢的主要不確定因素。

物價 通膨 楊金龍

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