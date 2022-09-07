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今年前七月我國對新南向投資占對外投資約四成四

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，我國自105年推動新南向政策後，對新南向投資金額逐年增加，今年1-7月投資額22.1億美元，占對外投資總額43.9%，並以製造業占65.2%（電子零組件占47.0%）為大宗。

主計總處表示，我國自105年推動新南向政策，強化對18國投資及貿易，促進供應鏈整合及拓展市場。依經濟部投資審議委員會統計，去(110)年我國核准對新南向18國投資額58.3億美元(占對外投資總額46.3%），近5年平均年增19.6%。今年1-7月投資額22.1億美元，占對外投資總額43.9%，就投資業別觀察，以製造業占65.2%(電子零組件占47.0%)為大宗，礦業及土石採取業亦占18.3%。

依財政部統計，110年我國對新南向18國出口825.8億美元，年增35.2%，占出口總額18.5%，近5年平均年增6.9%；出口貨品類別以電子零組件345.1億美元(占41.8%)、塑橡膠及其製品73.2億美元(占8.9%)，與基本金屬及其製品71.2億美元(占8.6%)為主；與105年比較，以電子零組件增142.1億美元最多。今年1-7月出口592.9億美元，年增28.8%，礦產品增1.5倍，電子零組件也增加31.6%。

110年自新南向18國進口665.1億美元，年增40.7%，占進口總額17.4%，近5年平均年增12.7%；進口貨品類別以礦產品177.7億美元(占26.7%)、電子零組件152.5億美元(占22.9%)及機械46.9億美元(占7.1%)為主；若與105年相較，以礦產品增79.4億美元、電子零組件增75.1億美元較多。今年1-7月進口額488.3億美元，年增37.6%，礦產品增95.1%，基本金屬及其製品增33.7%，電子零組件也增加17.6%。

電子零組件

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