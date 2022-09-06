企業大老都支持！「池上秋收稻穗藝術節」票券啟售
由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農業委員會水土保持局，共同主辦的「2022池上秋收稻穗藝術節」，將於今年10月29日、30日舉辦，已邁向第14年，更是台東池上一年一度的大事。今年邀請三組歌手，包括有「國民歌王」美譽的周華健、嗓音甜美的周蕙以及曲風多元的原住民歌手Matzka攜手演出，兩廳院售票系統正式啟售。
台灣好基金會創辦人柯文昌為第一位獲頒池上鄉榮譽鄉民。他表示，池上是他個人充電的地方，只要回到那片土地，就會找到心的力量。池上秋收稻穗藝術節每年投入的池上志工高達300多位，一年一度的池上秋收，也展現池上最溫暖的人情。
首席贊助和碩聯合科技董事長童子賢，也特別提到，秋收活動體現自然與文化融合之美，充滿對好山好水的尊重與敬畏，使得他對秋收活動既感謝又感動，也盼望台灣人能善待自然。
池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢說，今年南橫通車，使池上對外交通更為便利，民宿現激增到100多家，池上面臨了改變。任期將屆滿的池上鄉長張堯城也最後一次，以池上鄉長之名，頒發榮譽鄉民予童子賢，感謝他對池上秋收活動不間斷的支持。
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