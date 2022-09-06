國門再鬆綁 台灣美國商會：歡迎恢復入境免簽證待遇

針對指揮中心指揮官王必勝宣布，邊境再開放，12日起恢復美加紐澳歐洲與邦交國國民入境免簽待遇一事，台灣美國商會今（6）日表示「熱烈歡迎」。

台灣美國商會指出，採取這樣的行動主要原因為促進正常經濟及社會活動的需要。在這個重要時刻，面對全球經濟的困境以及地區性的挑戰，合理開放國門能協助台灣維持經濟成長與穩定發展。

台灣美國商會表示，過去九個月來，基於以透明與效益的考量為該商會基本政策之一，向政府強調恢復免簽制度。恢復免簽待遇也傳達一個重要訊息，就是台灣有意願重新參與正常國際交流。

台灣美國商會認為，除了商業或經濟的因素外，現在正是關鍵時刻開放國門歡迎旅客來台灣。台灣美國商會鼓勵中央流行疫情指揮中心檢討3+4隔離規定的需要，並且調高入境人數的限制。