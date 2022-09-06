工研院推動草根運動 攜手產學研孕育綠領人才

因應全球淨零排放趨勢，帶動新能源產業商機與人才需求蓬勃發展，根據國際能源總署(The International Energy Agency, IEA)統計，預估2030年將有1400萬個綠領人才職缺。

為因應綠領跨域人才需求大增，工研院推出「大專校院與電網學校跨域培訓方案」，期望深入大學推動電力與能源課程，以搭配離岸風電大廠等業師進行經驗授課，現與臺大合作設置的「智慧電網與綠能跨域專長」學程，已於今年9月正式上路。

工研院今天更前進台大舉辦「綠領新貴崛起-新能源的職涯前景與商機座談會」，邀請大同公司、104人力銀行、台達電子專家開講，讓學子一窺儲能等新能源產業商機、職場現況與產業人才需求，並由工研院專家及新能源職場新兵，分享培訓管道進行傳承；期待可如草根運動般攜手各界，即早為有志投入新能源產業的下一代布局關鍵職場競爭力，為臺灣打造永續能源新未來。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，淨零排放是全球趨勢，也是臺灣必須走的一條路，臺灣擁有完整的產業供應鏈做後盾，將有機會扮演淨零的積極追隨者(aggressive follower)及主要貢獻者(major contributor)，投入減碳的技術研發，搶攻未來30年的淨零商機，進而成為世界能源解決方案的輸出大國。

劉文雄說，工研院身為產業最佳夥伴，也透過供給、需求、製造、環境與經貿法規五大面向推動淨零排放，其中，在能源產業部分，積極推動地熱、氫能等新能源產業發展，同時協助產業提升能源效率、參與需量反應措施，協助移轉電力尖峰負載，以利於電力調度、或是應用非傳統電廠的「虛擬電廠」來做電力調度，確保臺灣電力穩定又低碳。

在新能源人才培育上，工研院以草根運動精神，4年前號召產學研共組電網人才發展聯盟，透過獎學金、專業課程培育人才，至今已頒獎172名優秀學子，讓這些優秀學子在能源產業發光發熱；另外，台灣電力與能源工程協會也設立「劉書勝紀念獎」，嘉勉初入職場的傑出電網與電力人才，鼓勵更多青年在電力領域發光發熱。本次座談會匯集產官學研重量級電力專家，相信能幫助學子們更了解新能源產業特性與機會，未來進入職場時能夠搶得先機，幫助臺灣邁向淨零永續。