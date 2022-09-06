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通膨高峰已過 主計總處估9月CPI年增率不會超過3%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（6）日公布8月物價調查結果，8月消費者物價指數CPI）年增率回落至3%以下，一口氣降至2.66%，終止連續五個月超過3%，仍連13個月超過通膨警戒線2%。今年1月~8月整體CPI年增率還是破3，達3.10%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，國內物價高峰應該已經過了，但8月進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲16.78%，仍接近兩成，還是相當高，進口物價壓力尚未大幅舒緩，但國際農工原物料價格是呈現走跌，未來物價壓力應可逐漸舒緩。

如何看待9月CPI年增率走勢？曹志弘指出，雖然9月初有颱風，但根據農委會資料顯示災損並不嚴重，預期蔬菜水果價格上旬會小幅攀升，中下旬將逐漸回穩，因此預估漲幅跟8月差不多。理論上9月CPI年增率不會超過3%，除非天候有異常發生。

曹志弘指出，8月CPI漲幅縮小主要是因為天候平穩，去年8月則因為颱風豪雨影響，基數較高，使得這次蔬菜跌幅大、水果漲幅小，因此CPI明顯回落。但，8月核心CPI漲2.73%和7月一樣。

8月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲11.54％，其中國產內銷物價指數較上年同月漲5.82％，主因燃氣、電、石油及煤製品，以及電子零組件等價格上漲。

消費者物價指數 CPI

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