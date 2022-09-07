快訊

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

「股市小白」如何踏出成功的第一步?華南永昌證券安全、穩健、便利無限

聯合線上／ 黃子喬

巴菲特有句名言：「如果你找不到睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死去那天。」疫情、戰爭加上通膨夾擊，使得全球經濟都受到影響，不少民眾感嘆「萬物齊漲、就是薪水不漲」，再不積極累積被動收入，恐怕生活只會變得越來越辛苦。

對國人來說，投資股票是創造被動收入的最佳方法，除了事先做足功課培養投資眼光，「股市小白」最重要的第一步，就是選擇可靠的證券經紀，把投資變簡單，還可省下不少手續費。

華南永昌證券提供客戶安全穩健的優質服務，並擁有多項電子式交易平台，讓客戶在家就能線上開戶、透過雲端下單進行國內外股市電子交易等，享有24小時不受地域、時間限制的金融服務。同時還針對小資族推出定期定額存股方案，讓小資族用便當錢就可以晉升「存股族」，定期定額畫出「獲利的微笑曲線」，單筆最低手續費低至1元起，投資人可事先設定想要的交易條件，免去盯盤交易的麻煩，讓懶人也能透過中長期投資累積資產！

華南永昌證券擁有39家分公司及186個華南銀行證券櫃檯，分佈於台灣各地，近幾年經紀市占率也不斷向上攀升，不但是國內投資人的重要諮詢對象，也是國外新金融商品的最佳銷售通路。華南永昌綜合證券整合投顧資源，強化投資諮詢與選股建議等服務，以多元化行銷通路及各式交易平台，開創華南永昌與客戶雙贏的新契機！

面對通膨巨獸現身、大環境震盪，更要積極掌握投資機會，提早做好準備！良好的投資紀律加上值得信任的華南永昌證券，就是低薪時代幫自己加薪的兩大利器，讓你睡覺時也能賺錢，實現財富自由不是夢！

現在就來往人生第一桶金邁進>>https://www.entrust.com.tw/

相關新聞

少雨菜價跌 8月CPI回穩

主計總處昨天發布八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點六六，終止連續五個月破三走勢，但外食費年增率仍高達百分之六點六四...

今年前七月我國對新南向投資占對外投資約四成四

主計總處發布國情統計，我國自105年推動新南向政策後，對新南向投資金額逐年增加，今年1-7月投資額22.1億美元，占對外...

丁學文專欄／通膨危機解除為時尚早 別期待出現「鮑爾護盤」

8月26日，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會Jackson Hole年會發表了八分鐘演講，他態度強硬地表示不會在對抗通貨膨脹的鬥爭中退縮，美股隨之展開大幅下挫。 接著，9月1日 ，S&P Global公布了歐元區8月份製造業採購經理人指數PMI下修到49.6，低於初估的49.7，為26個月最低，新訂單再度銳減。同時間，亞洲兩大製造業重鎮台灣、南韓製造業景氣也是雙雙重摔，發布的PMI顯示升息和高通膨打擊消費，全球需求明確發出了警訊。

離岸風電第三階段不能遲！ 被糾正後能源局迅速放寬國產化

離岸風電第二階段國產化在7月間遭監察院糾正，連帶第三階段的國產化目標也被監察院糾正，不過離岸風電第三階段區塊開發第一期仍如期開始收件。反映的是台灣的離岸風電每年目標皆因大小「不可抗力」、「意外」而未達標，蔡政府的執政來到最後兩年，為了保住下次總統大選的「非核」神主牌，再生能源「績效」有不能再差的壓力。

渢佑風場環評 初審過關

環保署昨（6）日召開彰化渢佑離岸風電風場第三次環評初審會議，歷經近三小時審議，環評委員要求評估潮間帶電纜鋪設避開候鳥過境...

離岸風電區塊開發 規則揭曉

離岸風力發電區塊開發第一期容量分配的遊戲規則昨（6）日揭曉，經濟部能源局指出，以單一風場規劃開發上限500ＭＷ（百萬瓦）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。