「股市小白」如何踏出成功的第一步?華南永昌證券安全、穩健、便利無限

巴菲特有句名言：「如果你找不到睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死去那天。」疫情、戰爭加上通膨夾擊，使得全球經濟都受到影響，不少民眾感嘆「萬物齊漲、就是薪水不漲」，再不積極累積被動收入，恐怕生活只會變得越來越辛苦。

對國人來說，投資股票是創造被動收入的最佳方法，除了事先做足功課培養投資眼光，「股市小白」最重要的第一步，就是選擇可靠的證券經紀，把投資變簡單，還可省下不少手續費。

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