8月消費者物價指數2.66% 終止連五個月破3%

主計總處今天發布8月消費者物價指數（CPI)年增率2.66%，終止連五個月破三，但外食費年增率仍高達6.64%。8月CPI下跌主要原因是去年同月受盧碧颱風及豪雨影響，基數較高，價格下跌19.07％，但水果及雞蛋漲幅分別為15.04%、38.87%。主計總處表示，物價指數全年高點是第二季，所以高峰已過，但進口物價指數16.78%仍高，國內進口物價仍未大幅舒緩，但國際原物料價格走跌，未來物價壓力應可逐漸舒緩。

主總處表示， 8月 CPI較上年同月漲2.66％，主因水果漲幅仍高，加以外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格上漲所致，惟蔬菜與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.84％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲2.73％

七大類中，食物類年漲4.86%，其中蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 33.29％及5.77％，加以水果受天候影響，上漲 15.04％，與水產品及外食費各漲 7.35％及 6.64％；蔬菜則因去年八月受盧碧颱風及豪雨影響，基數較高，價格下跌19.07％，抵銷部分漲幅。

交通及通訊類年漲2.90%，原因是國際油價居高，油料費上漲5.59％，交通工具零件及維修費，與交通工具價格亦分別漲5.41％與3.49％，但通訊設備價格下跌6.63％，抵銷部分漲幅。居住類部分，住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.78％、3.36％及2.05％。

17項重要民生用品漲幅5.38%，漲幅較7月高，主要是飼養成本仍高，雞蛋類漲幅還高達38.87%，創44個月最大漲幅，加上國際紙漿價格上漲，衛生紙、面紙價格年漲5.68%，創三年來最大漲幅；沙拉油、調理油漲幅也擴大至14.88%、創162個月新高。

8月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲11.54％，其中國產內銷物價指數較上年同月漲5.82％，主因燃氣、電、石油及煤製品，以及電子零組件等價格上漲。進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲16.78％。