統計處：上半年化學材料及肥料業 產值年增一成

據經濟部統計處資料顯示，因為國際油價推升石化產品終端價格，因此今年1-6月化學材料及肥料業，產值年增9.9%，惟產量年減6.8%。這是因為化學材料及肥料業上游主要為原油，其衍生產品應用廣泛，因此深受國際油價及全球景氣波動影響。

統計處指出，2019、2020年受美中貿易紛爭干擾及COVID-19疫情衝擊，市場需求疲弱，加上國際油價重挫，致產值連續2年下滑。2021年隨全球經濟逐漸復甦，國際油價迅速翻升，加上美國冰風暴及中國大陸能耗雙控等因素抑制供給，推升石化原料價量齊揚，化學材料及肥料業產值達2兆528億元，年增53.3%，為有統計資料以來最大增幅，剔除物價因素後生產量指數亦成長10.0%。

雖然今年1-6月國際油價續居高檔，但因中國大陸封控措施干擾物流，加上終端市場需求疲軟，廠商購料保守觀望，且部分石化原料因油價上漲壓抑加工利差而減產，雖產值年增9.9%，惟生產量指數轉呈年減6.8%；其中僅「肥料及氮化合物業」因供給緊絀，產值、產量均較上年同期成長：就細業別觀察，1-6月除合成橡膠原料業外，各細業產值在價格支撐下均呈成長，惟產量方面，僅肥料及氮化合物業較上年同期增加，其餘均呈下滑。

在化學原材料業部分：產值6,771億元，為2015年以來同期新高，年增16.6%，主因高油價支撐下，主要原料價格仍高於上年同期所致，惟因終端需求轉弱，下游客戶去化庫存、採購保守，多數石化產品產量已呈下滑，生產量指數轉呈年減4.6%。主要產品中，以乙二醇因加工利差不佳，加上廠商擴建工程而停車，致產值、產量分別較上年同期減少28.9%、30.6%為最多；液鹼則因歐洲鹼氯廠受制於能源成本偏高而減產，在市場供給減少下價格攀升，致產值較上年同期增加1.3倍，產量因部分廠商去年進行檢修基期較低，亦年增2.4%。

塑膠原料業部分：產值3,272億元，為2012年以來同期新高，年增1.5%，主因多數產品價格仍高於上年同期，惟因中國大陸封控及新產能開出影響外銷市場買氣，業者減產因應，致生產量指數年減5.0%。主要產品中，以聚丙烯及ABS樹脂產值分別減少19.1%及17.8%、產量亦分別下滑21.0%及11.2%為最多。

人造纖維業：產值362億元，年增1.4%，主因原料成本上漲，推升產品價格，另下游廠商因需求趨緩採購保守觀望，業者以去化庫存、減產因應，致生產量指數年減14.0%。主要產品中，以外銷比重較高的聚酯棉產值減15.3%、產量減26.7%為最多。

合成橡膠原料業：產值324億元，年減18.5%，為各細業中產值唯一較上年同期衰退，主因上年受疫情帶動手套原料需求及價格大幅成長，比較基數較高所致，加上今年因疫情相對穩定，需求減少，致生產量指數年減38.4%，為各細類中減幅最大。主要產品中，以苯乙烯丁二烯橡膠產值、產量分別減少61.6%、41.2%為最多。

肥料及氮化合物業：產值108億元，創歷年同期新高，年增46.6%，主因歐洲化學肥料廠2021年起受主要原料天然氣成本飆升影響產能，催升肥料價格逐步走高，加上時序進入北半球春耕時節，市場需求強勁，挹注生產量指數年增7.0%，為各細業中產量唯一較上年同期成長。主要產品中，以其他複合肥料及氮化合物產值年增37.5%、產量年增7.6%為最多。

此外，由於出口至中國大陸及香港占比逐年下滑、出口至越南比重上升：中國大陸及香港向為我國化學材料及肥料業主要出口市場，惟近年受美中貿易紛爭干擾、中國大陸經濟成長趨緩等影響下，占比大致呈逐年下滑，其次分別為越南和美國。

若觀察主要出口貨品，有機與無機化學品及塑膠原料出口至中國大陸及香港占比從2018年超過5成後轉呈下滑，今年1-7月更降至4成以下，分別為35.9%及38.7%。人造纖維絲、棉因供應鏈移轉，出口至越南比重逐年增加，今年1-7月占25.9%居首，超越中國大陸及香港（占20.4%）。

合成橡膠原料因手套原料需求及價格滑落影響，致原居首位的馬來西亞於今年1-7月落居第二（占13.2%），而中國大陸及香港則上升至首位（占14.9%）。肥料今年1-7月出口大幅增加77.8%，以日本（占19.7%）、馬來西亞（占15.7%）、墨西哥（占11.4%）為主。

統計處表示，雖然全球經濟成長動能因通膨壓力而走緩，惟政府積極推動國內業者開發高附加價值及異質性產品、朝向綠色可分解及回收再利用的材料發展，另協助業者拓展多元市場，並積極參與新南向等國家產業合作，可望增強我國化學材料及肥料業之國際競爭力，並開拓新的外銷商機。