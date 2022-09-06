彰化渢佑離岸風電環評 初審過關
環保署今（6）日召開彰化渢佑離岸風電風場第三次環評初審會議，歷經近三小時審議，環評委員要求評估潮間帶段電纜鋪設避開候鳥過境期，並強化各項環境監測後，才通過環評初審，取得離岸風電第三階段區塊開發的初審門票。
彰化渢佑風場是由哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發，位於彰化縣外海，風場總面積約43.55平方公里，離岸最近距離約10公里，水深範圍介於1至47公尺，最大總裝置容量600MW（百萬瓦），最大風機數量37座。
今日審查會議中，包括部分環保團體及彰化縣政府都指出，渢佑風場屬區塊開發階段的航道內側風場，希望環保署、經濟部釐清，是否符合區塊開發政策環評決議，也就是優先開發外側的「先遠後近」原則。
而經濟部能源局則回應，第三階段開發場址已邀集國防部等各單位，畫出紅線、禁止開發地區。
另外，與渢佑風場場址重疊的福海風電，目前正在與經濟部進行訴訟，福海在渢佑歷次審查會議中皆出席表達抗議，認為在行政訴訟尚未落幕前，不應貿然通過此案環評；但經濟部表示，與福海爭議與此案環評無涉。
經過閉門會議討論後，環委要求評估潮間帶段電纜鋪設避開候鳥過境期的可能性，並針對開發對養殖漁業、鯨豚影響提出減輕措施或保護對策，並加強環境監測後，同意建議通過，送環評大會討論。
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