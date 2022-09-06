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失業勞工子女就學補助 9/14起受理　

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部每年都會辦理失業勞工子女就學補助，111學年度第1學期補助自111年9月14日開始受理，至10月14日截止申請。

勞動部表示，110學年度前的失業勞工子女就學補助，原本規定非自願離職失業勞工須經核付失業給付，才具備申請就學補助的資格，經評估已核付就業保險法職業訓練生活津貼失業勞工，其同為非自願離職勞工，為協助其減輕子女就學負擔，故自111學年度第1學期起，將其納入就學補助對象。修正後本補助申請資格如下：

1.非自願離職失業勞工，至申請截止日止(111年10月14日)，失業期間達1個月以上（即111年9月14日以前失業），並經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼者。

2.非自願離職失業勞工於申請截止日(111年10月14日)已就業，但在前一年內(即110年10月14日至111年10月13日)經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且前一年內(即110年10月14日至111年10月13日)就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

除上述條件之一外，申請人及其配偶110年度綜合所得總額，須在新台幣148萬元以下、申請人至111年10月14日以前，未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)及子女就讀高中職或大專校院。

勞動部說明，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助1萬3,600元，私立大專校院子女每名補助2萬4,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。以同時有二個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4,000元外，每人另加給二成4,800元的補助，一人為2萬8,800元，二名子女合計為5萬7,600元。

勞動部特別提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，即學費繳款單，學費顯示為零元者或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

失業給付 公立高中職

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