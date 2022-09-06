2022年全產業平均月薪4.4萬元 三分之二產業實質薪資負成長

基本工資連七漲！明年起，月薪調高4.56%到26,400元，目前薪資低於基本線的232萬多名勞工可望受惠。但104人力銀行整理最近兩年求職會員薪資，發現2022年全體六十三個產業的平均月薪為43,570元，較2021年微增3.74%，但有四十一個產業的平均月薪低於全體平均線，只有二十二個產業高於均線，集中於半導體/軟體網路/電信通訊/化學製造/金融業等。

104人力銀行分析最近兩年共約50萬筆求職會員薪資，不分職務、年資與學經歷。比2021年全體產業平均月薪42,000元微增3.74%，僅比主計總處公布7月份消費者物價指數年增幅3.36%高出0.38個百分點，全體實質薪資幾乎零成長，甚至有三分之二的產業實質薪資負成長。

2022年全體六十三個產業的薪資差距。最高薪產業「電腦及消費性電子製造業」平均月薪56,531元，比最低薪產業「社會福利服務業」35,238元，高出60%，高低薪產業平均月薪相差21,293元。高薪產業工作者月薪，幾乎一人賺抵兩人。

2022年全體六十三個產業的高低薪產業數量占比。共計四十一個產業的平均月薪低於全體平均線43,570元，集中於住宿餐飲/批發零售/運輸倉儲/教育藝文/婚攝美容美髮/社會福利等；僅二十二個產業高於均線，集中於半導體/軟體網路/電信通訊/化學製造/金融業等。從高低薪產業數量占比1:2，高薪產業從業人數少、低薪產業從業人數多，以及主管職少、非主管職多等因素推估，上班族薪資分布呈「金字塔型」，高薪者少、低薪者多。