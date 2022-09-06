輸出入銀行與立陶宛簽融資保證 促立國廠商買台灣產品

經濟部支援經費，促成我國輸出入銀行與立陶宛國家融資保證機構UAB Investiciju ir verslo garantijos（INVEGA）簽訂辦理融資保證方案，雙方已於8月23日簽約，為輸出入銀行首次與國外金融機構簽訂融資保證方案，有助於立陶宛融資向台灣採購我國產品。

據經濟部統計，我國今年1至5月出口至立陶宛總值約5,556萬美元，年增17.6%，主要出口產品為積體電路、機動車零件、腳踏車及輪椅等零件及印刷電路等。

輸出入銀行是我國唯一輸出入國營專業銀行，由財政部監督辦理專業性的中長期輸出入融資、保證及輸出保險業務，該銀行資本額320億元由國庫撥給，配合經貿政策，協助廠商拓展外銷市場。

經濟部表示，這是輸出入銀行首次與國外金融機構簽訂融資保證方案，有助深化我國與立陶宛雙邊經貿關係，協助我國廠商跨出拓銷立陶宛市場的一大步。

本項融資保證方案係透過INVEGA提供資金給立陶宛廠商採購我國產品，再由輸出入銀行對INVEGA提供融資保證，解決當地買主因缺乏資金而無法與我商進行交易的問題。

經濟部表示，運用本方案的立陶宛廠商融資保證成數最高七成、授信期限最長五年，以及享有保證手續費折扣等優惠措施，大幅提高立陶宛廠商採購我國產品意願。

至於利率方面，輸出入銀行表示，輸出入銀行是確保風險保證，融資利率是由INVEGA評估，但考量到INVEGA是國家機構且專門負責中小企，因此應比當地銀行低廉。

經濟部表示，台廠一旦取得立陶宛採購訂單，即可向有資金需求之立陶宛買主推薦利用本方案；國內廠商本身有購料及生產資金需求，亦可透過經濟部與中小企業信用保證基金共同合作之外銷貸款優惠信用保證方案，申請融資保證成數最高九成及保證手續費最高全額減免之優惠措施。