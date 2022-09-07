快訊

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

華南銀行「幸福百寶箱」後疫時代5大理財攻略奠定理財力

聯合線上／ 黃子喬

疫情延燒已超過2年，衝擊許多家庭的經濟與生活，因此，華南金融集團盛大推出「愛的幸福方程式．華南樂遊闖關趣」線上活動，向國人推廣正確理財觀念，並提供專業理財方案，為大眾打造「幸福百寶箱」！

【幸福理財攻略1】選對信用卡享好康

提到聰明消費，怎麼能缺少好用不燒腦的信用卡來助攻！符合資格後，華南銀行「SnY信用卡」網購消費享5%現金回饋；「超鑽現金回饋卡」國內最高享2％現金回饋，堪稱萬用懶人卡！

購物刷「SnY數位台幣存款帳戶信用卡」和「超鑽現金回饋卡」超划算！ 圖／華南銀行提供
購物刷「SnY數位台幣存款帳戶信用卡」和「超鑽現金回饋卡」超划算！ 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略2】華南SnY數位帳戶享優利

SnY (Smart and Young)數位帳戶，隨時隨地只要透過手機APP就能管理帳戶，每月可享跨轉及跨提各10次免手續費優惠，還提供新臺幣10萬元以內活期存款最高1.5％優利，讓錢錢自動長高高。

華銀SnY數位帳戶提供給利新優惠。 圖／華南銀行提供
華銀SnY數位帳戶提供給利新優惠。 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略3】黃金存摺兼顧資產保值及儲蓄

黃金存摺低門檻又能避險，可免去保管黃金的成本和風險，兼顧資產保值及儲蓄。而且小額即可進場，隨時都可買進和回售黃金，是一種可靈活運用的投資工具。

低門檻又能避險的黃金存摺，兼顧資產保值及儲蓄。 圖／華南銀行提供
低門檻又能避險的黃金存摺，兼顧資產保值及儲蓄。 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略4】財富傳承超前佈署，打造無憂未來

高保障壽險工具兼具保障、守財及傳承3大優勢，能協助積極佈署未來，是高資產族建構家庭完整的財務保障，讓資金運用更靈活，資產傳承更安心。

高保障壽險工具兼具保障、守財及傳承3大優勢。 圖／華南銀行提供
高保障壽險工具兼具保障、守財及傳承3大優勢。 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略5】智能投資「好基智」省力又省心

在家掃地要靠AI機器人，投資理財也可以交給AI機器人！「華南好基智」平台運用獨特AI模型來判斷未來市場走勢，主動篩選出最佳投資組合，並綜合使用多種演算法，以達到更平穩的預測結果。

「華南好基智」平台運用AI智能主動篩選出最佳投資組合，協助客戶精準選標。 圖／華南銀行提供
「華南好基智」平台運用AI智能主動篩選出最佳投資組合，協助客戶精準選標。 圖／華南銀行提供

除了華南銀行幸福理財5大攻略，「幸福百寶箱」裡還有許多投資工具等你來發掘！現在就來開啟專屬你的「幸福百寶箱」

https://udn.code-desire.com.tw/2022happiness/task_03

相關新聞

少雨菜價跌 8月CPI回穩

主計總處昨天發布八月消費者物價指數（CPI）年增率百分之二點六六，終止連續五個月破三走勢，但外食費年增率仍高達百分之六點六四...

今年前七月我國對新南向投資占對外投資約四成四

主計總處發布國情統計，我國自105年推動新南向政策後，對新南向投資金額逐年增加，今年1-7月投資額22.1億美元，占對外...

丁學文專欄／通膨危機解除為時尚早 別期待出現「鮑爾護盤」

8月26日，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會Jackson Hole年會發表了八分鐘演講，他態度強硬地表示不會在對抗通貨膨脹的鬥爭中退縮，美股隨之展開大幅下挫。 接著，9月1日 ，S&P Global公布了歐元區8月份製造業採購經理人指數PMI下修到49.6，低於初估的49.7，為26個月最低，新訂單再度銳減。同時間，亞洲兩大製造業重鎮台灣、南韓製造業景氣也是雙雙重摔，發布的PMI顯示升息和高通膨打擊消費，全球需求明確發出了警訊。

離岸風電第三階段不能遲！ 被糾正後能源局迅速放寬國產化

離岸風電第二階段國產化在7月間遭監察院糾正，連帶第三階段的國產化目標也被監察院糾正，不過離岸風電第三階段區塊開發第一期仍如期開始收件。反映的是台灣的離岸風電每年目標皆因大小「不可抗力」、「意外」而未達標，蔡政府的執政來到最後兩年，為了保住下次總統大選的「非核」神主牌，再生能源「績效」有不能再差的壓力。

渢佑風場環評 初審過關

環保署昨（6）日召開彰化渢佑離岸風電風場第三次環評初審會議，歷經近三小時審議，環評委員要求評估潮間帶電纜鋪設避開候鳥過境...

離岸風電區塊開發 規則揭曉

離岸風力發電區塊開發第一期容量分配的遊戲規則昨（6）日揭曉，經濟部能源局指出，以單一風場規劃開發上限500ＭＷ（百萬瓦）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。