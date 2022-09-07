華南銀行「幸福百寶箱」後疫時代5大理財攻略奠定理財力

疫情延燒已超過2年，衝擊許多家庭的經濟與生活，因此，華南金融集團盛大推出「愛的幸福方程式．華南樂遊闖關趣」線上活動，向國人推廣正確理財觀念，並提供專業理財方案，為大眾打造「幸福百寶箱」！

【幸福理財攻略1】選對信用卡享好康

提到聰明消費，怎麼能缺少好用不燒腦的信用卡來助攻！符合資格後，華南銀行「SnY信用卡」網購消費享5%現金回饋；「超鑽現金回饋卡」國內最高享2％現金回饋，堪稱萬用懶人卡！

購物刷「SnY數位台幣存款帳戶信用卡」和「超鑽現金回饋卡」超划算！ 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略2】華南SnY數位帳戶享優利

SnY (Smart and Young)數位帳戶，隨時隨地只要透過手機APP就能管理帳戶，每月可享跨轉及跨提各10次免手續費優惠，還提供新臺幣10萬元以內活期存款最高1.5％優利，讓錢錢自動長高高。

華銀SnY數位帳戶提供給利新優惠。 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略3】黃金存摺兼顧資產保值及儲蓄

黃金存摺低門檻又能避險，可免去保管黃金的成本和風險，兼顧資產保值及儲蓄。而且小額即可進場，隨時都可買進和回售黃金，是一種可靈活運用的投資工具。

低門檻又能避險的黃金存摺，兼顧資產保值及儲蓄。 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略4】財富傳承超前佈署，打造無憂未來

高保障壽險工具兼具保障、守財及傳承3大優勢，能協助積極佈署未來，是高資產族建構家庭完整的財務保障，讓資金運用更靈活，資產傳承更安心。

高保障壽險工具兼具保障、守財及傳承3大優勢。 圖／華南銀行提供

【幸福理財攻略5】智能投資「好基智」省力又省心

在家掃地要靠AI機器人，投資理財也可以交給AI機器人！「華南好基智」平台運用獨特AI模型來判斷未來市場走勢，主動篩選出最佳投資組合，並綜合使用多種演算法，以達到更平穩的預測結果。

「華南好基智」平台運用AI智能主動篩選出最佳投資組合，協助客戶精準選標。 圖／華南銀行提供

除了華南銀行幸福理財5大攻略，「幸福百寶箱」裡還有許多投資工具等你來發掘！現在就來開啟專屬你的「幸福百寶箱」

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