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台積電重要供應商夥伴 三福氣體豪擲270億在高雄建廠

聯合報／ 記者王昭月林巧璉／高雄即時報導
三福氣體高科廠今天動土，將斥資270億新建五座大型空氣分離廠，三福總經理呂永正（中）與經濟部政次曾文生（左），高市副市長羅達生（右）合影。記者王昭月／攝影
三福氣體高科廠今天動土，將斥資270億新建五座大型空氣分離廠，三福總經理呂永正（中）與經濟部政次曾文生（左），高市副市長羅達生（右）合影。記者王昭月／攝影

台積電進駐高雄設廠，上下游供應鍊也陸續聚合，三福氣體公司坐落於原高雄煉油廠內的新廠今天動土，總經理呂永正宣布將投資270億興建5座大型空氣分離廠，成為台積電建廠的重要先驅夥伴，未來也將持續投資高雄綠能、航太等產業。

三福氣體公司委由港威營造興建的高科廠新建工程今日動土，經濟部次長曾文生、高雄副市長羅達生等中央與地方機關要員與會。三福氣體是美國Air Products在台子公司，是台灣第一家獲得ISO9002和ISO14000認證的氣體公司，為世界許多領先群倫的科技公司提供關鍵工業氣體。

三福氣體總經理呂永正說，Air Products成立82年，全球2萬名員工，營業額高達3000億台幣，專精高純度氣體生產及發展，近年在電子業著墨很多，全球前幾大電子廠如台積電等都是合作客戶。

因應台積電進駐楠梓產業園區，呂永正宣布三福高科廠最低會投資270億建廠，完工後提供台積電超高純度氮氣、氧氣、氬氣及氫氣，將與「護國神山」一起成長，未來更將持續投入綠能、航太等產業，投資額只會愈來愈多。

羅達生表示，三福是台積電進駐楠梓產業園區設廠後，首家重要供應商夥伴，設廠後將可24小時配合台積電進度。高雄近兩年相繼催生橋科、仁武產業園區、楠梓產業等園區，北高雄產業園區環評最近也獲經濟部通過，可提供上游IC產業到5G AIoT系統產業充足土地設廠，「投資高雄正是時候」。

經濟部政次曾文生說，氣體廠對石化產業很重要，今天三福氣體高科廠在高雄煉油廠原址動土，代表此地產業已經翻轉。三福在國內新竹、台南、高雄等地均設廠，近幾年堪稱創下投資密度最快的紀錄，希望亦能為高雄的發展帶來正面影響。

三福氣體在原高雄煉油廠內斥資270億建新廠。記者王昭月／翻攝
三福氣體在原高雄煉油廠內斥資270億建新廠。記者王昭月／翻攝
三福氣體位在原高雄煉油廠的高科廠，今天動土。記者王昭月／攝影
三福氣體位在原高雄煉油廠的高科廠，今天動土。記者王昭月／攝影
三福氣體位在原高雄煉油廠的高科廠今天動土，將攜手台積電一起打拚。記者王昭月／攝影
三福氣體位在原高雄煉油廠的高科廠今天動土，將攜手台積電一起打拚。記者王昭月／攝影

台積電 經濟部

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