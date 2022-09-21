逆轉負債到累積財富 20秒的勇氣成人生關鍵

正逢年度求職需求高峰，社會新鮮人加上轉職波段，卻遇上疫情影響下嚴峻的就業環境，讓不少湧向職場的年輕人被一波又一波的挫折浪潮襲擊！想要在謀職市場竄出頭必須有勇於嘗試不設限的勇氣，持續裝備自己，不僅為自己的人生經驗值加分，更是賺得高薪的基石。

家裡有靠山卻不安於室、扛著三家超商經營壓力負債累累……，回憶起當年一心想還債踏入保險業的過程、至今依舊樂在其中，國泰人壽楊惠雯行銷總監眼睛馬上亮起來：「因為我有『20秒的勇氣』啊！」

保持同理心及專業能力，楊惠雯在各個角色都表現出色。 (圖／楊睿謙 攝影)

內建創業魂，從工作培養同理心楊惠雯，一個出身在會計師事務所家庭的女孩，大學主修經濟系輔修會計系，在父母經營的會計事務所擔任內勤，卻一直有顆想出走的心。

「內勤工作是一個見不到『人』的工作，時間一長感受不到溫度，我就自告奮勇跑外務送件，意外在經濟部附近遇到經營超商的同學！」每回為了打發等件的時間，楊惠雯乾脆在超商站櫃檯，意外發現這份工作當中的趣味，多留心可以發現每個顧客的需求，用同理心多促銷、營業額就會提升。

就是這樣的起頭，讓她有了經營便利超商的念頭，儘管家人沒有投贊成票，楊惠雯還是籌錢開了超商。從一家店到三家店，員工數增加、營業額頗豐，能夠和顧客之間有溫度的互動，在第一線感受從事服務業的優勢，前景大為看好。

師父引進門，抓時間跑客戶在八年超商生涯後期，遇到商圈競爭態勢劇變，扛了20位員工的生計，肩膀上的經濟負擔越來越沉重，她開始轉攻銷售靈骨塔，雖然業績不好，卻發現自己是個很喜歡跑業務的人，也因緣際會在國泰人壽前輩的引領之下進入國壽服務。

起初家人還是反對，但是一心想賺錢還債的她，非常努力考證照，利用半夜零碎時間讀考古題，順利考到保險證照後，正式成為專業保險從業人員。

「我很高興遇到信任我的『師父』！」因為本身還有許多斜槓角色，在家庭與事業之間必須利用空檔時間跑業務，所以楊惠雯把「師父」定位在缺靈感、遇到難題時的諮詢對象，反而讓她更加得心應手，跑出屬於自己風格的保險業務。

不斷充實專業能力，楊惠雯甚至連美姿美儀課程都上過，讓自己時時保持優雅。 (圖／楊睿謙 攝影)

被信賴，是專業加上人格特質還記得自己賣出的第一張保單，回想起來楊惠雯還有不真實的感覺。「當時在幫同學的媽媽規畫保險，同時她也有另一位親友在協助處理。有機會解釋保單後我順利簽下保單，臨門一腳是因為客戶覺得我更值得信賴！」第一張保單的成交，讓楊惠雯領悟到業務工作中，專業是必備條件，要贏過競爭對手，被信任、替客戶著想更是致勝關鍵！

想要受到客戶的信賴，需要經常同理客戶的需求，在超商如此、賣保險也是。楊惠雯將自己開朗、貼心的特質，內化成為贏得客戶信賴的DNA。為了把專業能力的基礎紮得更穩，每每聆聽客戶面臨的生活難題時，楊惠雯會先協助客戶設想未來可能會遇到的問題，同時自省專業素養是否足夠？除了保險本業外，她陸續進修財經、稅務、法律，特別是遺產稅相關法則，提升其他領域的專業知識，進而為客戶進行更周全的保險規畫。

留下記憶度，送禮一切客製化經營客戶，逢年過節免不了禮尚往來，幾次經驗後，楊惠雯發現送禮很有可能被轉送給他人。她心頭一震！當下告訴自己：只要別人買得到、送得出的禮物，我就不會選擇！

送禮是禮貌互動，更是希望讓客戶留下記憶度，楊惠雯希望送禮可以更加獨特，便從零開始DIY，包含立體卡片、手作紅包袋、彩繪雞蛋、主題花束……，全部不假他人之手，皆由自己動手製作。因為用心，她希望每一份禮物都蘊藏滿滿的心意。這樣的送禮心法果然打動人心，經常看到客戶收到禮物後，會拍照上傳社群，驚喜開心的Po文，客戶的親友看到惠雯的用心，就會主動幫忙介紹，她也因此認識更多客戶及新朋友。

帶新人上教育課程亦是如此，楊惠雯曾經為了讓課程更加有趣，一次煮了200顆雞蛋、再彩繪上不一樣的圖案，「我希望每一位吃到特製水煮蛋的同事，都能感受我的心意，認真聽課學習，那我的努力就值得了！」

楊惠雯用心DIY客製每份禮物，是真誠更是無可取代。 (圖／楊睿謙 攝影)

20秒的勇氣，跨步加上不糾結自己從菜鳥到專業保險從業人員，就是這樣提升自己的專業、同理客戶的需求，最後再加上心態調整！電影《我們買了動物園》裡父親對兒子說：「有時候我們只需要20秒的瘋狂勇氣，只要20秒不怕丟臉的勇氣，去做那些你想做而不敢做的事！」這個領悟成為楊惠雯入行至今的座右銘。

20秒的勇氣讓自己跨開步伐、勇敢不設限，開發業務不就是很需要這樣的瘋狂勇氣嗎？遇到挫折，同樣需要20秒的勇氣，轉念不糾結，從當中摸索老天爺想要傳達給自己的課題，同樣，楊惠雯也把這樣的心念送給年輕的求職者。

楊惠雯鼓勵社會新鮮人，可以透過保險工作磨練自己。 (圖／楊睿謙 攝影)

因為經營保險業務工作，讓楊惠雯在八年內還完債並買了房，逆轉經濟危機，更有機會超齡成長，在這份工作中閱讀許多人生故事、感受各年齡層的生命體驗，讓自己更有同理心，為人生經驗值加分。透過保險業務工作的歷練，從中找尋職涯方向，讓自己跨界追夢、人生更加充實。

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