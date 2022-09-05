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昇陽半導體斥資72.8億元 設立中港分公司

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
昇陽半導體因應台灣及亞太巿場半導體產業成長及發展需求，今（５）日於台中港科技產業園區加碼投資72.8億元設立中港分公司。加工處提供
昇陽半導體因應台灣及亞太巿場半導體產業成長及發展需求，今（５）日於台中港科技產業園區加碼投資72.8億元設立中港分公司。加工處提供

昇陽半導體（8028）因應台灣及亞太巿場半導體產業成長及發展需求，於台中港科技產業園區加碼投資72.8億元設立中港分公司，打造全世界第一座自動化及智慧化晶圓再生製程工廠，新廠於今（5）日舉行量產啟動儀式，提供近150個就業機會，明年將持續加碼再投資增建新廠房。

經濟部加工出口區管理處表示，昇陽半導體看好台灣半導體晶圓製造發展，在台中港科技產業園區打造全球首座自動化、智能化及永續化的晶圓再生製程工廠，除因應長期結構性缺工問題，並秉持ESG理念繼續在晶圓再生領域發展，維護環境友善，創造循環經濟。

未來不但技術進一步提升，擴大領先，並且中港廠產能加入後，12吋產能將將躍昇為全球第一。同時也與供應商共同開發全新測試晶圓，希望藉由產線互補的優勢提升邊際貢獻，並延伸至海外客戶。

昇陽半導體中港廠主要從事半導體晶圓再生業務（晶圓之剝膜、拋光及清洗技術），公司能以最有效率方式再生晶圓，創造更高價的測試晶圓，藉以提高晶圓製造廠的效率及更好的服務。今日量產啟動儀式，由該公司董事長楊敏聰主持，經濟部加工處副處長劉繼傳、中港分處分處長梁又文、及國內各大半導體公司代表等貴賓到場致賀。

為協助昇陽半導體公司能順利開工量產，中港分處在投資送件、廠房建築及使用執照、開工檢查、工廠登記等作業，都以單一窗口一條龍方式提供最快速之行政協助。此次中港廠量產啟動可提供近150個就業機會，另該公司預計於明年持續加碼投資再增建新廠房。

加工處感謝昇陽半導體在後疫情時代持續投資台灣，並建構供應鏈及數位轉型，完全呼應政府推動智慧製造及節能減碳的產業政策。隨著與客戶共同開發12吋半導體晶圓薄化，及高頻切換與快充市場持續擴大，相信未來公司營運成長將有如飛鵬展翅，定能持續站穩國內再生晶圓製造、薄化的指標大廠。

晶圓 半導體

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