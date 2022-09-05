BTC持續加強生醫產業規劃 沈榮津：未來發展指日可待

行政院為強化國家政策規劃與資源整合運用，每年都召開「行政院生技產業策略諮議委員會議(Bio Taiwan Committee, BTC)」，行政院副院長沈榮津今（5）日指出，行政院為加強生技醫藥發展的藍圖規畫、資源統籌及政策的功能在2005年設立的BTC這個會議並逐年照開，成立的這17年來也讓生醫產業的營業額從4,700億元成長至7,000億元。

精準醫療是當前政府生醫產業佈局主軸，2020年起政府提出「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，4年投入95億元，希望進一步完善精準健康產業環境、扶植前瞻生醫研發與製造，強化國家級資料庫應用，以開發精準預防、診斷及治療系統。

行政院長蘇貞昌在8月25日也剛核定「建置台灣創新生物製造研發服務能量行動方案」，5年投入超過105億元，建置研發服務廠，補助技術研發，訂定符合產業發展的法規，提供科學諮詢輔導，一方面希望打造台灣成為亞太地區創新生物製造重要基地，一方面更為建立自主供應、自行研發產品能力，以因應疫苗緊急需求。

行政院政務委員、國科會主委吳政忠指出，BTC自2016開始已經走過了好多年，自己每一年都會主持，去年因為疫情關係改由線上開會，今年終於也恢復實體會議，當然今年還有一項特別意義，也就是科技部變成國家科學及技術委員會後首次辦理BTC會議，這也是一個非常具有象徵性的意義。

吳政忠說，在座也有很多生醫的先進在過去幾年，台灣的生醫不論是在醫院端還是在產業端，事實上有很大的變化，也就是說我們從原本的醫藥、醫材到健康福祉慢慢的轉變，我們也把台灣最強的ICT引入生醫產業，經過了幾年的磨合過程，我想今年應該是相當亮麗的一年，因此我們今天的主題就是「生醫愛智慧」若是用台語來解釋，就會變成發展生醫就是要有智慧的意義。

沈榮津今日出席致詞時也表示，行政院為加強生技醫藥發展的藍圖規畫、加強資源統籌及政策的功能，在2005年設立的BTC會議並逐年召開，自己從擔任工業局局長到經濟部次長、部長皆有來參與這樣的盛會，尤其各位踴躍的建言也令自己留下深刻的印象，一年一度的BTC會議透過BTC委員提出議題及重點策略的方向，並邀請產、政、學、研、醫等各界人士來參與討論凝聚共識，作為政府跨部會推動生醫產業政策的依循。

沈榮津說，BTC作為上位政策建議與共識會議，近年來已經累積的多項亮眼的成果，如：國家生技研究園區開幕及臺大醫院新竹分院營運、遠距醫療服務納入健保給付、修正「生技新藥條例」及制定「醫療器材管理法」，並於去年7月「臺灣創新板」及「戰略新板」開版，提供生醫產業多元募資管道。

沈榮津說，談到生醫產業也是我們台灣的戰略產業，蔡總統非常重視生醫產業，「5+2產業創新」或「6大核心戰略產業」中，生醫產業都是最關鍵的發展項目；2017年起，至今政府投入超過400億元的經費，完善生態系、整合生醫產業聚落，也健全法制環境以加速生醫產業發展；生醫產業營業額也逐年成長，已從2016年的4,700億元，成長到2021年突破7,000億元。

沈榮津也說，今年的大會主題聚焦在生醫結合智慧科技、資通訊產業，創造更多的可能性，這都是近年來最重要的議題，我特別希望藉由公私協力，提升台灣生醫產業的競爭力。

沈榮津說，最近參加由翁啟惠院士主持的生策會，感觸良多尤其他整合了生技產業，再去結合ICT產業包括廣達集團林創辦人以、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢及仁寶電腦董事長許勝雄等都有來參與，甚至也把醫院體系納入，最重要的是也把金融體系納入後，這樣整個生態系就整合的相當完整，未來生醫產業的發展就是指日可待。

最後，沈榮津表示，行政院BTC會議成立17年來也感謝各位委員以專業的立場給予政府許多寶貴的意見，政府也逐年落實委員會建議，從各方面精進讓我國生醫產業能更穩健發展來接軌國際，政府會持續投入資源，無論是在研發能力、法規鬆綁、行政流程、人才培育，都將繼續精進，為國人帶來更健康便利的生活，也為打造生醫產業成為新興護國群山而努力。