減碳技術瓶頸多 學者籲產學合作解決碳排問題

極端氣候越發強烈，減碳成為全球共識。歐盟提出「碳邊境調整機制」（CBAM），將對進口的高碳排產品課徵關稅；台灣最快2024年也將開徵碳費，對產業未來勢必發生重大影響。減碳浪潮來襲，學者呼籲產學合作研發技術，逐步解決碳問題。

台中市環保局上周五在聯合報系舉辦「台中市空品改善暨淨零碳排研討論壇」，包括台中市環保局長陳宏益、陽明交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進、Gogoro副總經理郭錦程、台中精機廠總管理處經理謝容等人，產官學界齊聚一堂，探討節能減碳、改善空污作為，以及邁向2050年淨零碳排。

歐盟開第一槍課徵碳關稅，台中精機廠總管理處經理謝容坦言，台中精機以外銷歐洲居多，歐盟課徵碳關稅，公司確實面臨極大壓力。公司全面啟動「碳盤查」，盤查內部耗能、溫室氣體及產品碳足跡， 盤查後就要瘦身「減碳」，並與上下游廠商一起節能減碳，打造綠色供應鏈。

謝容表示，公司也積極研發產品，像是公司的塑膠機原本是油壓式，10多年前全面改走全電式，可省下約7成電力，提供客戶低碳節能產品。

謝容提到，如果減碳仍不足，會啟動「綠電轉供」，在還未安裝太陽能板的廠房裝設太陽能板，蒐集下來的綠電可以出售賣給光電廠，需要時還可以碳中和，相當彈性。

蔡春進表示，減碳是國際趨勢，台灣不落人後，準備施行碳費制度，收費制度仍在擬定。

不過，國內減碳技術卻遇到很多瓶頸。 蔡春進說，「碳捕捉」指的是收集與封存二氧化碳的技術，其中二氧化碳封存技術極為重要， 將排放的二氧化碳分離，並將其壓縮後，輸送至合適的封存地點進行封存，使二氧化碳與大氣隔絕，減少排放至大氣中的二氧化碳排放量。過去科技部委託成功大學在苗栗頭份永和山做「二氧化碳地下封存」可行性評估，遭地方抗議， 建置二氧化碳封存場址有所阻礙。