快訊

黃珊珊端牛肉「若當選明年中馬上拆這裡」 4580坪綠化空間還市民

國1北向44公里大貨車遭聯結車追撞翻覆邊坡 車流回堵至中壢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減碳技術瓶頸多 學者籲產學合作解決碳排問題

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
陽明交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進呼籲產學合作共同研發技術，逐步解決碳問題。記者林澔一／攝影
陽明交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進呼籲產學合作共同研發技術，逐步解決碳問題。記者林澔一／攝影

極端氣候越發強烈，減碳成為全球共識。歐盟提出「碳邊境調整機制」（CBAM），將對進口的高碳排產品課徵關稅；台灣最快2024年也將開徵碳費，對產業未來勢必發生重大影響。減碳浪潮來襲，學者呼籲產學合作研發技術，逐步解決碳問題。

台中市環保局上周五在聯合報系舉辦「台中市空品改善暨淨零碳排研討論壇」，包括台中市環保局長陳宏益、陽明交通大學環境工程研究所講座教授蔡春進、Gogoro副總經理郭錦程、台中精機廠總管理處經理謝容等人，產官學界齊聚一堂，探討節能減碳、改善空污作為，以及邁向2050年淨零碳排。

歐盟開第一槍課徵碳關稅，台中精機廠總管理處經理謝容坦言，台中精機以外銷歐洲居多，歐盟課徵碳關稅，公司確實面臨極大壓力。公司全面啟動「碳盤查」，盤查內部耗能、溫室氣體及產品碳足跡， 盤查後就要瘦身「減碳」，並與上下游廠商一起節能減碳，打造綠色供應鏈。

謝容表示，公司也積極研發產品，像是公司的塑膠機原本是油壓式，10多年前全面改走全電式，可省下約7成電力，提供客戶低碳節能產品。

謝容提到，如果減碳仍不足，會啟動「綠電轉供」，在還未安裝太陽能板的廠房裝設太陽能板，蒐集下來的綠電可以出售賣給光電廠，需要時還可以碳中和，相當彈性。

蔡春進表示，減碳是國際趨勢，台灣不落人後，準備施行碳費制度，收費制度仍在擬定。

不過，國內減碳技術卻遇到很多瓶頸。 蔡春進說，「碳捕捉」指的是收集與封存二氧化碳的技術，其中二氧化碳封存技術極為重要， 將排放的二氧化碳分離，並將其壓縮後，輸送至合適的封存地點進行封存，使二氧化碳與大氣隔絕，減少排放至大氣中的二氧化碳排放量。過去科技部委託成功大學在苗栗頭份永和山做「二氧化碳地下封存」可行性評估，遭地方抗議， 建置二氧化碳封存場址有所阻礙。

蔡春進說，另一條路就是「碳再利用」，將二氧化碳資源化，轉化為固碳化學品，不過減量微乎其微，因此不能只單靠再利用，還是要靠封存，減碳之路極具挑戰。他呼籲產學合作共同研發技術，逐步解決碳問題。

台中市環保局在聯合報系舉辦「台中市空品改善暨淨零碳排研討論壇」，產官學界齊聚一堂，探討節能減碳、改善空污作為，以及邁向2050年淨零碳排。記者林澔一／攝影
台中市環保局在聯合報系舉辦「台中市空品改善暨淨零碳排研討論壇」，產官學界齊聚一堂，探討節能減碳、改善空污作為，以及邁向2050年淨零碳排。記者林澔一／攝影
歐盟開第一槍將課徵碳關稅，台中精機廠總管理處經理謝容說，公司先全面啟動「碳盤查」，減碳仍不足，再啟動「綠電轉供」。記者林澔一／攝影
歐盟開第一槍將課徵碳關稅，台中精機廠總管理處經理謝容說，公司先全面啟動「碳盤查」，減碳仍不足，再啟動「綠電轉供」。記者林澔一／攝影

減碳 太陽能 綠電 碳排放

延伸閱讀

中秋3天連假 中市9月10日採定時定點垃圾收運

蔡其昌批中市要在大里設水肥廠 環保局長否認：誤會了

台中外埔生廚餘發電量低 市府：督促廠商增加發電效益

中火排放廢水「硼」超標對台電罰6千萬 更一審判決維持原處分

相關新聞

中市藍天白雲計畫奏效 成中南部首個符合國家空品標準

台中市推動「藍天白雲行動計畫」全方面管制空污，並善用科技執法減少污染源，空品改善展現成效，是中南部率先達到空品國家標準的...

民間參與公建 衝向最高點

今年招商持續熱絡，得益於大案挹注、地方推動都更及促參案源多元化等三大原因，財政部統計至8月底，廣義民間參與公共建設簽約金...

減碳技術瓶頸多 學者籲產學合作解決碳排問題

極端氣候越發強烈，減碳成為全球共識。歐盟提出「碳邊境調整機制」（CBAM），將對進口的高碳排產品課徵關稅；台灣最快202...

Gogoro用戶破50萬 7年減碳4億7600萬公斤

全球面臨淨零碳排趨勢，「運具電動化」可達到減碳效果。國內電動機車龍頭Gogoro上路7年來，全台超過50萬名用戶，總累積...

綠電風雲錄／地面型案場已淪肉搏戰 漁電共生成為太陽光電發展主力

太陽能「七七事變」後，台灣太陽光電連4年發展都未達標，農委會始終被光電業者視為阻礙太陽能發展的最大一顆石頭，每談到對政策制定遠大的綠能目標，只能徒呼負負，有苦難言。 不過，上月農委會主委陳吉仲出席向陽集團與永豐、國泰等4家金融機構，簽署高達88.8億元的聯貸案，甚至連行政院副院長沈榮津、漁業署署長張致盛等官員也一字排開，令參與這場簽約盛會的太陽光電業者，感受政策風向變了，出現難得一見行政、農業和金融同聲力挺的氛圍。

白話財經／資金動能再現死亡交叉 歷史告訴我們「免驚」

中央銀行日前公布，七月M1B（通貨淨額／現金+支票存款+活期存款+活期儲蓄存款）及M2（M1B+流動性低的準貨幣如定存、外匯存款等）年增率雙降至6.67％及6.99％，且是2018年1月以來，M2年增率首度超越M1B，再現資金動能的「死亡交叉」，不少投資人聞之色變。從字面上就可以理解「死亡交叉」代表股市資金動能變得「不夠力」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。