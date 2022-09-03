三級警戒衝擊 去年平均每人國旅六次為2010年來新低

主計總處國情統計通報指出，去年受到本土疫情影響，5月19日至7月26日疫情警戒提升至第三級，休閒娛樂場所關閉，進香團與遶境相關活動停止，大幅衝擊第2、3季國內旅遊活動，使得2021年國人平均每人國內旅遊降為六次，每人每次旅遊支出年減15.3%。

主計總處指出，依交通部觀光局統計，2021年12歲（含）以上國人國內旅遊總旅次1.26億次，較2020年減11.9%。平均每人國內旅遊六次，亦減0.7次，為2010年以來新低。在國內至少旅遊一次者比率降為83.8%，減4.6個百分點。

主計總處表示，國人國內旅次中，71.9%為「當日來回、 沒有在外過夜」，較2020年提高5.5個百分點，使得2021年每人每次平均旅遊支出降為2,061 元，年減15.3%，或減372元，主要支出類別金額均下降，以購物及住宿減幅較大，支出占比分別降為22.2%及19.7%，餐飲及交通占比提高為27.5%及22.5%。

若依國人國內總旅次及平均每人每次旅遊支出推計，2021年國人國內旅遊總支出2,597億元，年減25.3%。