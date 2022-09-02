輝達高階晶片若受美出口管制 日本載板廠受影響較大

輝達近日公告8-K表格引發外界關注提及的美國出口管制影響。業界指出，若輝達部份產品出貨因審查放緩，就供應鏈載板部份台廠今年實際影響有限，日本載板廠受H100影響較大且為主力供貨，個別廠商產品應用結構不同，另外韓系載板廠今年下半年才加入超微供貨後續情況有待觀察。

輝達先前公告受美國出口管制相關說明，並在31日公告，獲得美國出口管制部分許可，業界解讀，輝達出口至中國大陸當地的美國客戶應仍可以拿到貨，至於其他中國大陸客戶仍有不確定情況。

業界也提到，相關政策變化對於台廠供應鏈實際影響有限，甚至部份台廠並未供應相關項目。另外，目前也未接獲客人要求暫緩出貨相關載板情況。

就整體市況，載板龍頭廠欣興、大廠景碩、南電都已提到，今年外部環境變數雖然多，但在謹慎面對下2022年全年維持成長的目標並未改變，惟須關注2023年上半年景氣變化的干擾。

此外近期網路流傳有工廠生產降載且要求員工排休並點名為景碩，但景碩公司澄清，相關文件並非公司發布且並無相關要求員工休假情況，整體營運生產正常。業界也說，相關文件應是其他面板或製造業誤植並非指標載板廠。