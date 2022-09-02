促轉基金管理會首次會議 明年七部會工作經費九千多萬

今年5月促進轉型正義委員會依法解散後，促進轉型正義基金業務轉由國發會接手，國發會成立促進轉型基金管理會，由主委龔明鑫擔任召集人，今天召開首次會議，會議通過112年度內政部、法務部、教育部等七個部會提出的各項計畫，包括處理威權象徵移除處置、國家不法行為被害者權利恢復、大專院校轉型教育等工作，總經費約九千多萬元。

促轉會五月解散後，後續轉型正義事項明定交由六個主管機關持續辦理，其中促進轉型正義基金由國發會接手。國發會表示，促進轉型正義基金業務由國發會國家檔案負責幕僚業務，開始推動籌備促進轉正義基金管理會成立，由龔明鑫擔任召集人，今天召開首次會議，達成多項共識。

國發會表示，促轉基金是根據促進轉型正義條例第7條規定，將移轉為國家所有之不當黨產，成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。

國家檔案局副局長陳海雄表示，基金來源包括政府預算撥款與受贈收入，目前基金資產9.55億元及中影股份有限公司和解案之影片資產，至於經不當黨產處理委員會以行政處分命移轉及追徵之資產，在訴訟判決確定後移交本基金。

但陳海雄表示，促進轉型正義業務因屬長期推動政策，原則上以公務預算為主，若有額外增加事項，公務預算不足，就由基金支應。

陳海雄指出，今日促轉基金管理會首次會議共邀集十位機關代表及四位相關領域學者專家共同參與，審議通過基金資產管理、計畫申請、預算規劃與分配等，其中共有七個部會提報112年度基金業務計畫，包括內政部處理威權象徵移除處置、被害者權利恢復、推動大專院校轉型正義教育，平復國家不法案件以及識別處置加害者專案計畫、政治受難家屬照顧等，總計經費九千多萬元。

促轉會解散後，後續轉型正義事項，業務移轉給各部會，其中法務部負責平復司法不法等，與識別及處置加害者事項；內政部負責清除威權象徵事項；文化部負責保存不義遺址事項；衛福部負責照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷事項；教育部負責轉型正義教育事項；國發會則負責促進轉型正義基金收支、保管及運用事項。