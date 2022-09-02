促轉基金管理會首次會議 龔明鑫主持

國發會今（2）日召開「促進轉型正義基金」的首次基金管理會，由國發會主委龔明鑫擔任召集人，邀集十位機關（單位）代表及四位相關領域學者專家共同參與，提供諸多建言，審議通過該基金資產管理、計畫申請與管考規定、預算規劃與分配等重要事項。

其中相關部會提報的112年度基金業務計畫及113年度經費分配需求，以未來四至六年中程推動目標為主軸，務實規劃、穩定運作，希望透過該基金助益政治受難者基本權利受損害相關處理及扶助、清除威權象徵、推動轉型正義相關文化事務及轉型正義與人權教育等工作，開啟新階段的轉型正義工程，以符社會期待。

國發會表示，2022年是「促進轉型正義基金」成立的起始年，5月間原促進轉型正義委員會依法解散後，隨即由國發會承接促進轉型正義基金業務，所屬檔案管理局積極展開各項作業，經行政院8月30日核定本基金收支保管及運用辦法的修正發布，以及推動基金管理會成立等各項籌備事宜，並於今日順利召開首次會議，達成多項共識。

國發會指出，「促進轉型正義基金」是依促進轉型正義條例第7條規定，將移轉為國家所有之不當黨產，成立特種基金，作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。基金來源尚包括政府預算撥款與受贈收入，目前基金資產計有現金新台幣9.55億元及中影股份有限公司和解案的影片資產，至於經不當黨產處理委員會以行政處分命移轉及追徵之資產，在訴訟判決確定後移交本基金，將可有效推進轉型正義工作持續運行。