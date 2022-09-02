DHL國際快遞 蟬聯台灣及亞洲最佳職場之一

全球國際快遞服務領導品牌DHL Express 在卓越職場研究所（Great Place to Work®）與美國商業雜誌《財星（FORTUNE）》最新公布的2022最佳職場排行榜中，台灣團隊再度被認證為當地最佳職場之一，已連續五年獲得此殊榮，而亞太區更是勇奪第一名，凸顯集團在「尊重與成果 (Respect and Result) 」的企業精神下，展現公平與團結的企業文化。

「儘管在艱困的時刻，我們的員工仍努力不懈，創造高度凝聚力跟包容性的團隊，這個獎項是對我們非常重要的肯定。能夠跟這些熱情、全力以赴的同仁們一起共事是我的榮幸。連續得到最佳職場的認證不容易，我們不會就此鬆懈。在以人為本的策略下，員工永遠是DHL最重要的資產。我們將持續投資在員工身上，創造屬於所有人的最佳職場，」 DHL Express亞太區執行長李植興表示。

DHL Express 台灣總經理黃湧君補充：「成為員工心目中的雇主首選（Employer of Choice）是我們的重要目標之一。連續獲得最佳職場的認證代表我們走在正確的道路上，而能成為最佳職場是因為我們有最棒的員工，我們將更加努力，持續成為員工心中的最佳職場。」

為激勵員工維持工作熱忱，DHL Express 提供許多職能培訓及發展機會，並持續推動職場性別平等。如 “Shift Up a Gear” 計畫，就是提供女性員工職涯發展諮詢及訓練的平台 。另外，集團也為員工設計專屬培訓平台「國際認證快遞專家」（Certified International Specialist，CIS），定期推出培訓課程，內容包括認識企業歷史及文化、語言學習、團隊管理等。在台灣，DHL Express 每年提供1,200位同仁共超過37,000個小時的訓練時數。

DHL Express 在全球擁有12萬名員工，分布在超過220個國家跟區域提供國際快遞服務。身為大型跨國企業，我們致力於強化員工凝聚力，並善盡企業社會責任，鼓勵員工實踐「連結人群 改善生活」的企業宗旨。台灣尊重與成果每年舉辦多場Global Volunteer Day 志工日，持續與各縣市政府與在地社群合作，活動內容包括淨灘、種樹、食物銀行捐贈、偏鄉服務等。今年也響應集團為「保護國際基金會」發起的路跑慈善活動，預計今年底在全球種下10萬棵樹，為環境盡一份心力。