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用AI找出「吃電怪獸」 台電攜手大同推3C優惠

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

台電近年持續布建智慧電表（AMI）並連結台灣電力APP「有感」應用，只要輸入家電項目資料，AI系統就可找出家中「吃電怪獸」，做為民眾調整用電或汰換舊家電參考。台電今（2）日表示，進一步廣邀家電業者合作，本月推出大同3C台電獨家優惠。

台電首波與大同3C合作試驗，本月起至12月31日提供台電住宅用電分析服務的智慧電表用戶獨家優惠，後續歡迎各大家電業者、電商平台加入合作平台。

台電自2018年起與資策會合作，開發全國首創AI大數據用電模型，今年6月啟用台灣電力APP「住宅用電分析」功能，根據智慧電表自動回傳的用電大數據，即可推算出家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等五大常見家電的用電佔比與度數，成為夏季節電利器。

台電統計，至2022年8月初，全台累計安裝173萬具智慧電表，一天就可回傳超過1億筆用電大數據。不同於市面常見的家庭能源管理系統，必須額外添購智慧家電或智慧插座才可了解用電，台電與資策會數位轉型研究院聯手合作，推出「非侵入式用電指紋圖譜（NILM）」技術，免安裝額外裝置就可直接掌握家中五大電器用電。

台電自2016年推出專屬APP並持續更新改版，下載次數已超過140萬人次，提供繳費、停電報修、用電申請與管理等實用功能，這次除增加五大家電用電分析，更實際滿足民眾進一步消費需求，提供家電汰舊換新優惠資訊。

台電 智慧家電 大數據

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