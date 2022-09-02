想在家申請勞保老年給付 勞保局一招教你
勞保局今（2）日只出，想申請勞保老年給付，除了書面申請方式，還可利用自然人憑證自行在家線上申請，沒有自然人憑證或不熟悉電腦操作的勞工朋友，也可以選擇委由所屬投保單位至勞保局網站e化服務系統線上申辦勞保老年給付。
勞保局說，利用自然人憑證線上申請老年給付，除不受時間限制，全天24小時都可辦理外，還可以省去郵資或送件到勞保局的時間。而無法自行線上申辦勞保老年給付的勞工朋友，只要出具同意由投保單位為其申辦老年給付之「同意書」（請至勞保局網站書表下載專區下載）給所屬投保單位，亦可委由單位代為線上申辦老年給付。
投保單位於接獲勞工朋友的「同意書」後，可登入勞保局e化服務系統之「投保單位網路申報及查詢作業」，輸入相關資料，並將「同意書」電子檔上傳，即可完成線上申辦作業。
最後，勞保局也提醒，各項申請管道只需要選擇一項辦理即可，已完成網路申辦的勞工朋友不須再另寄送紙本申請書件到勞保局，以免重複送件反而增加核付作業時間。
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