快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

軒嵐諾海上颱風警報發布 經濟部應變小組開設二級

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

氣象局為妥為因應強烈颱風軒嵐諾，於今（2）日8時30分發布海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，嚴實監控戒備，經濟部水利署密切與地方政府保持密切聯繫，並隨著基隆北海岸地區由旱轉澇，水利署隨時掌握降雨情勢，以保障人民生命財產安全。

面對可能的雨勢，經濟部與水利署長賴建信已於8月31日由召開會議，督促做好相關整備，確認相關抽水站、抽水機的運作情況，同時也在颱風侵襲易淹水區域預先準備抽水機，請相關施工人員機具提前撤離河道，並加強水門、河道檢視，同時請各縣市政府所管轄之滯洪池，提前放空以預留滯洪空間。水利人員將會全力以赴，繼續面對極端氣候的挑戰，同時防旱也要防災防淹水。　　

今日清晨基隆地區風雨逐漸加大，相關防旱措施如運水車、抽水機已逐步撤除於安全區域待命，也請台水公司加大自河道取水，並注意水位、流量及原水濁度變化，提前因應處置，也請地方政府防範低窪地區積淹水，水利署亦由南部地區支援派遣2部大型移動式抽水機預布於基隆大武崙地區，以防範可能淹水災害，其他地區也完成抽水機及防汛擋板整備。　

時值汛期，為減輕災害發生，請民眾留意降雨情形，可透過水利署水情 App、防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）等防災避災工具掌握即時資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。

淹水 水利署 經濟部

延伸閱讀

雙溪與貢寮雨大水位升解渴基隆 林右昌：防強降雨致災

影／選舉登記最後1天忙防颱 盧秀燕：市政、防災優先

基隆北海岸3天估400毫米 稍解旱象但既期待又怕受傷害

軒嵐諾海上颱風警報發布 台南出現8級以上強陣風

相關新聞

蔡英文總統：邁向2050淨零碳排 需在各領域落實綠色轉型

總統蔡英文今天表示，邁向2050淨零排碳轉型是台灣重要目標，若要達成任務，需在不同領域落實綠色轉型，例如選擇購買節能效率...

圖解新聞／基本工資連7漲 台灣追上國際了嗎

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看基本工資調漲，誰能受惠。 勞動部基本工資審議委員會昨拍板，月薪基本工資將從25250元調升至26400元，增加1150元，漲幅約4.56%；時薪從168元漲到176元，多8元，漲幅約4.8%。勞動部也火速將調整案陳報行政院，待行政院核定後，預計明年起實施。時下起薪不到3萬的工作仍相當普遍，基本工資調高到26400元後，薪資在2萬7至3萬元左右的勞工是否也能同等受惠？...

新聞媒體分潤議題 唐鳳：協助展開對話

數位發展部長唐鳳昨（1）日針對新聞媒體分潤議題表態，各行各業的數位轉型就是數位部的業務，數位部最大的目標就是引導產業邁向...

明年基本工資調升 薪資補助採「疫情限定」

勞動部昨（1）日拍板明年基本工資調升至26,400元、時薪調升至176元，同時勞動部長許銘春當場承諾勞資雙方，將比照今年...

民間版媒體議價法 出爐

為解決數位平台使用本土媒體新聞內容卻未付費的不公平競爭問題，包括台大、政大、陽明交大等多位學者聯合提出《新聞媒體與數位平...

明年基本工資調升 資方喊照顧邊際企業

一年一度基本工資會議昨日勞資過招，經濟成長率勞資分享多少是角力戰場。資方代表、工總常務理事何語在會中向政府喊話：不只要照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。