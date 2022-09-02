軒嵐諾海上颱風警報發布 經濟部應變小組開設二級

氣象局為妥為因應強烈颱風軒嵐諾，於今（2）日8時30分發布海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設，嚴實監控戒備，經濟部水利署密切與地方政府保持密切聯繫，並隨著基隆北海岸地區由旱轉澇，水利署隨時掌握降雨情勢，以保障人民生命財產安全。

面對可能的雨勢，經濟部與水利署長賴建信已於8月31日由召開會議，督促做好相關整備，確認相關抽水站、抽水機的運作情況，同時也在颱風侵襲易淹水區域預先準備抽水機，請相關施工人員機具提前撤離河道，並加強水門、河道檢視，同時請各縣市政府所管轄之滯洪池，提前放空以預留滯洪空間。水利人員將會全力以赴，繼續面對極端氣候的挑戰，同時防旱也要防災防淹水。

今日清晨基隆地區風雨逐漸加大，相關防旱措施如運水車、抽水機已逐步撤除於安全區域待命，也請台水公司加大自河道取水，並注意水位、流量及原水濁度變化，提前因應處置，也請地方政府防範低窪地區積淹水，水利署亦由南部地區支援派遣2部大型移動式抽水機預布於基隆大武崙地區，以防範可能淹水災害，其他地區也完成抽水機及防汛擋板整備。

時值汛期，為減輕災害發生，請民眾留意降雨情形，可透過水利署水情 App、防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）等防災避災工具掌握即時資訊，低窪地區民眾注意淹水警戒，預做準備減少損失。