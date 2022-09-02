輝達獲美出口管制部分許可 業界：美國客戶能拿到貨

輝達近日公告8-K表格引發外界關注提及的美國出口管制影響。輝達並在31日公告，獲得美國出口管制部分許可，相關訊息讓外界解讀為輝達出口至中國大陸當地的美國客戶應仍可以拿到貨，至於其他中國大陸客戶仍有不確定情況。

依據輝達公告顯示，公司於8月26日收到美方要求出口管制的新認證作業程序，公司已向位於中國大陸的相關客戶提出適用於資料中心且不受管制的方案。

另外輝達公告提到，2022年8月31日向美國證券交易委員會提交關於8- k的現狀報告後，美國政府已授權出口、再出口和國內轉口以繼續開發H100產品，該授權也允許該公司在2023年3月1日前為A100的美國客戶提供所需的出口支持。此外，美國政府授權A100和H100在2023年9月1日之前由輝達香港公司履行訂單和物流。