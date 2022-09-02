快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

輝達獲美出口管制部分許可 業界：美國客戶能拿到貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

輝達近日公告8-K表格引發外界關注提及的美國出口管制影響。輝達並在31日公告，獲得美國出口管制部分許可，相關訊息讓外界解讀為輝達出口至中國大陸當地的美國客戶應仍可以拿到貨，至於其他中國大陸客戶仍有不確定情況。

依據輝達公告顯示，公司於8月26日收到美方要求出口管制的新認證作業程序，公司已向位於中國大陸的相關客戶提出適用於資料中心且不受管制的方案。

另外輝達公告提到，2022年8月31日向美國證券交易委員會提交關於8- k的現狀報告後，美國政府已授權出口、再出口和國內轉口以繼續開發H100產品，該授權也允許該公司在2023年3月1日前為A100的美國客戶提供所需的出口支持。此外，美國政府授權A100和H100在2023年9月1日之前由輝達香港公司履行訂單和物流。

美國 輝達

延伸閱讀

拜登發表全國演說 批川粉讓美國倒退、籲捍衛國家民主

NVIDIA遞交文件顯示 美國政府要求限制送往中、俄的人工智慧產品

南京大屠殺彩色相片疑在美國現世 大陸紀念館：正聯繫

9/2【早晨財經速解讀】兆豐金產險理賠壓力大 Q4增資 輝達禁令暴跌逾7% 美國軟著陸無望?外資大賣300億 國安基金護盤了?

相關新聞

圖解新聞／基本工資連7漲 台灣追上國際了嗎

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看基本工資調漲，誰能受惠。 勞動部基本工資審議委員會昨拍板，月薪基本工資將從25250元調升至26400元，增加1150元，漲幅約4.56%；時薪從168元漲到176元，多8元，漲幅約4.8%。勞動部也火速將調整案陳報行政院，待行政院核定後，預計明年起實施。時下起薪不到3萬的工作仍相當普遍，基本工資調高到26400元後，薪資在2萬7至3萬元左右的勞工是否也能同等受惠？...

新聞媒體分潤議題 唐鳳：協助展開對話

數位發展部長唐鳳昨（1）日針對新聞媒體分潤議題表態，各行各業的數位轉型就是數位部的業務，數位部最大的目標就是引導產業邁向...

明年基本工資調升 薪資補助採「疫情限定」

勞動部昨（1）日拍板明年基本工資調升至26,400元、時薪調升至176元，同時勞動部長許銘春當場承諾勞資雙方，將比照今年...

民間版媒體議價法 出爐

為解決數位平台使用本土媒體新聞內容卻未付費的不公平競爭問題，包括台大、政大、陽明交大等多位學者聯合提出《新聞媒體與數位平...

明年基本工資調升 資方喊照顧邊際企業

一年一度基本工資會議昨日勞資過招，經濟成長率勞資分享多少是角力戰場。資方代表、工總常務理事何語在會中向政府喊話：不只要照...

台灣PMI落至47.2 二年新低

中經院昨（1）日發布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為47.2，為逾二年新低，是2020年7月以來最快緊縮速度。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。