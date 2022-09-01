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為吸引外商來台設研發中心 經濟部提六大策略

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中山大學半導體學院揭牌啟用。報系資料照／記者王昭月攝影
中山大學半導體學院揭牌啟用。報系資料照／記者王昭月攝影

經濟部今（1）日在行政院會上報告有關「吸引國際大廠來臺設立研發中心現況與推動做法」，經濟部技術處長邱求慧提出了「六大策略」來吸引外商來台設立研發中心，效果也在今年有明顯成長，吸引到的投資金額達新台幣243億元。

行政院長蘇貞昌表示，台灣不僅是「開放透明、民主法治與廉能制度，足以讓國際企業信任」以及「位居亞太戰略關鍵地位，且擁有領先全球的半導體產業環境」，更在政府的全力輔助下擬定多項策略方案吸引外資入駐台灣投資。

邱求慧表示，我國吸引外商來台設立研發中心策略，包含大型研發補助：領航企業研發深耕計畫；一般型研發補助：全球研發創新夥伴計畫；培育專業人才：國家重點領域產學合作及人才培育創新條例；引進海外人才：外國專業人才延攬及僱用法；產業創新條例提供研發投資抵減；進駐科學園區及保（免）稅區等享租稅獎勵等六大策略。

除了上述利用擴大補貼，減免租稅等方式外，外界最在意的就是人才缺口，邱求慧說，目前台灣已設立了半導體學院，培育國內專業人才，由教育部主導，讓台灣的高教體系來幫忙協助培育相關人才。教育部指出，目前已核定陽明交通大學、成功大學、清華大學、台灣大學、中山大學以及台北科技大學等共六家學校設置半導體學院，且招生狀況都是相當不錯，甚至已經都招滿了。

國發會也訂出攬才專法，藉由引進海外專業人才、讓僑外生留在台灣就業或是外籍移工來台就業時可半工半讀，留在台灣成為中接技術人力等共三種方式來補足台灣人才缺口。

邱求慧強調，經濟部及其他相關部會將持續爭取全球指標性國際大廠來台投入研發，且加強平衡全球布局，並擴大研發人才的來源與供給，積極投入新興領域研發，以提升台灣在全球產業價值鏈的戰略地位，成為全球經貿發展不可或缺的重要夥伴。

教育部 半導體 經濟部 移工

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