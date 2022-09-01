能源局能源統計月報 每人負擔能源進口值比去年貴一倍

經濟部能源局8月31日公布最新一期能源統計月報，雖然7月平均每人能源消費量與、每人用電量與去年無差異，但因為燃料成本大漲，平均每人負擔能源進口值更是從去年7月的每人5,069元，今年7月一口跳至10,119元，年增近一倍。

據能源局最新能源統計月報，7月平均每人能源消費量為320公升油當量，與去年7月相同；今年7月平均每人用電量為每人1,097度，與去年同期的1,093度相差不遠；然而因為燃料成本大漲，平均每人負擔能源進口值達到10,119元的高峰，年增99.6%。

另外，在再生能源方面，今年7月再生能源裝置容量占總裝置容量的20.9%，較去同期的17.7%成長3.2個百分點；再生能源發電占總發電量比率為7.3%，較去年同期增加1.5個百分點，但該發電量仍不到「2025非核家園」的15%目標的一半。

但如果仔細比較近期總發電量，7月再生能源發電占比7.3%，仍較今年2月至6月均在7.45%以上的發電占比相比呈現縮水，出現一種再生能源裝置容量穩定成長，再生能源發電量卻是呈現愈變愈小的反常現象。

對此，能源局解釋，再生能源裝置容量隨著政策推演本來就會愈來愈多，再生能源發電占比呈現波動原因，主要取決於發電特性及總用電量兩大因素。

首先，再生能源發電特性具有間歇性，並非固定發電的基載電源，例如太陽光電受到每天天候、離岸風電發電量也受到季風影響；今年7月因水情比較吃緊，台電被要求減少水力發電，其電力缺口就必須用火力機組填補，造成再生能源發電占比下滑。

第二，每個月用電量不同，再生能源可達到「削峰填谷」，但像是夏天或是生產旺季發電量大幅增加時，還是必須由火力機組填補缺口；反之若在冬天或是過年期間觀察發電占比，會發現再生能源占比都有機會衝到9%以上。